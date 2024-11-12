الماجستير بامتياز للباحت طه الرجوي رئيس ملتقى الفنانين والادباء اليمنيين. عدن.. رئيس الحكومة يجدد العزم على مكافحة فساد المؤسسات والجهات الحكومية ويصدر تعليمات صارمة عاجل: انفجارات في محيط سفينة تجارية على بعد 70 ميلاً جنوب غرب الحديدة بن مبارك يتحدث عن تعثر 70 مشروعاً في اليمن ويكشف السبب تصعيد وتحشيد عسكري واستحداثات للحوثيين في جبهات محافظة تعز غارة مباغتة في البيضاء وأخرى على الحديدة بعد غارات مماثلة بعمران وصعدة إسرائيل تشعل كل محاور القتالي من جديد وتعلن بدأ التوغل في جنوب لبنان بعد تصريحات مدرب إنتر ميامي.. . ميسي يحسم مستقبله برسالة حماس تكشف مصير جثمان السنوار ومدى إمكان استخدامه كورقة ضغط في المفاوضات غارات أميركية جديدة تستهدف الحوثيين في الحديدة بعد إطلاق صواريخ
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الثلاثاء أن سفينة على بعد 70 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة غرب اليمن أبلغت عن عدة انفجارات في محيطها
وأضافت أنه لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار بالسفينة، كما أكدت أن الطاقم بخير
وتشن جماعة الحوثي هجمات على الملاحة الدولية بالقرب من المياة اليمنية منذ نوفمبر من العام الماضي.
وأدت الهجمات إلى شن الولايات المتحدة وبريطانيا هجمات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن، وتسببت في تعطيل التجارة العالمية، إذ قام أصحاب السفن بإعادة توجيه سفنهم بعيداً عن البحر الأحمر وقناة السويس للإبحار في الطريق الأطول حول الطرف الجنوبي لإفريقيا.