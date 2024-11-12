عاجل: انفجارات في محيط سفينة تجارية على بعد 70 ميلاً جنوب غرب الحديدة

الثلاثاء 12 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الثلاثاء أن سفينة على بعد 70 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة غرب اليمن أبلغت عن عدة انفجارات في محيطها

وأضافت أنه لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار بالسفينة، كما أكدت أن الطاقم بخير

وتشن جماعة الحوثي هجمات على الملاحة الدولية بالقرب من المياة اليمنية منذ نوفمبر من العام الماضي.

وأدت الهجمات إلى شن الولايات المتحدة وبريطانيا هجمات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن، وتسببت في تعطيل التجارة العالمية، إذ قام أصحاب السفن بإعادة توجيه سفنهم بعيداً عن البحر الأحمر وقناة السويس للإبحار في الطريق الأطول حول الطرف الجنوبي لإفريقيا.