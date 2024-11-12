الماجستير بامتياز للباحت طه الرجوي رئيس ملتقى الفنانين والادباء اليمنيين. عدن.. رئيس الحكومة يجدد العزم على مكافحة فساد المؤسسات والجهات الحكومية ويصدر تعليمات صارمة عاجل: انفجارات في محيط سفينة تجارية على بعد 70 ميلاً جنوب غرب الحديدة بن مبارك يتحدث عن تعثر 70 مشروعاً في اليمن ويكشف السبب تصعيد وتحشيد عسكري واستحداثات للحوثيين في جبهات محافظة تعز غارة مباغتة في البيضاء وأخرى على الحديدة بعد غارات مماثلة بعمران وصعدة إسرائيل تشعل كل محاور القتالي من جديد وتعلن بدأ التوغل في جنوب لبنان بعد تصريحات مدرب إنتر ميامي.. . ميسي يحسم مستقبله برسالة حماس تكشف مصير جثمان السنوار ومدى إمكان استخدامه كورقة ضغط في المفاوضات غارات أميركية جديدة تستهدف الحوثيين في الحديدة بعد إطلاق صواريخ
كشف رئيس الحكومة أحمد بن مبارك، عن تعثر أكثر من 70 مشروعاً بقيمة تتجاوز الخمسة مليارات دولار، نتيجة عدم القدرة على استيعاب التعهدات الدولية الممنوحة للبلاد.
جاء ذلك في كلمته خلال فعالية تدشين مشروع تجهيز 12 كلية مجتمع بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية، عقدت الاثنين في عدن.
وقال بن مبارك إن هناك 76 مشروع متعثر بقيمة تتجاوز 5 مليارات دولار، بينها 24 مشروع لأسباب فنية وإدارية، و41 منها في مناطق نفوذ الحكومة، بسبب ضعف قدرة البلاد على استيعاب التعهدات الدولية، حيث "كانت قدرتها في 2006م على استيعاب التعهدات 37%، وهي نسبة قليلة ينبغي العمل على الوقوف أمامها في ظل التحديات الاستثنائية الراهنة".