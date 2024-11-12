بن مبارك يتحدث عن تعثر 70 مشروعاً في اليمن ويكشف السبب

الثلاثاء 12 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 233

كشف رئيس الحكومة أحمد بن مبارك، عن تعثر أكثر من 70 مشروعاً بقيمة تتجاوز الخمسة مليارات دولار، نتيجة عدم القدرة على استيعاب التعهدات الدولية الممنوحة للبلاد.

جاء ذلك في كلمته خلال فعالية تدشين مشروع تجهيز 12 كلية مجتمع بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية، عقدت الاثنين في عدن.

وقال بن مبارك إن هناك 76 مشروع متعثر بقيمة تتجاوز 5 مليارات دولار، بينها 24 مشروع لأسباب فنية وإدارية، و41 منها في مناطق نفوذ الحكومة، بسبب ضعف قدرة البلاد على استيعاب التعهدات الدولية، حيث "كانت قدرتها في 2006م على استيعاب التعهدات 37%، وهي نسبة قليلة ينبغي العمل على الوقوف أمامها في ظل التحديات الاستثنائية الراهنة".