تصعيد وتحشيد عسكري واستحداثات للحوثيين في جبهات محافظة تعز غارة مباغتة في البيضاء وأخرى على الحديدة بعد غارات مماثلة بعمران وصعدة إسرائيل تشعل كل محاور القتالي من جديد وتعلن بدأ التوغل في جنوب لبنان بعد تصريحات مدرب إنتر ميامي.. . ميسي يحسم مستقبله برسالة حماس تكشف مصير جثمان السنوار ومدى إمكان استخدامه كورقة ضغط في المفاوضات غارات أميركية جديدة تستهدف الحوثيين في الحديدة بعد إطلاق صواريخ موقف غريب يثير تفاعلا من أردوغان مع بدء كلمة الأسد في قمة الرياض إسرائيل تتعرض لهجوم كبير.. صواريخ تصيب مبان واحتراق سيارات في الكريوت وسط هلع واسع فاجعة مؤلمة تصدم الحوثيين عاجل.. مأرب برس ينشر أبرز ما جاء في البيان الختامي لقمة الرياض
قال محور تعز العسكري، مساء الاثنين، إن ميليشيا الحوثي، عاودت خلال الأيام الثلاث الماضية تصعيدها العسكري في الجبهات المحيطة بمدينة تعز وجبهات الريف الغربي للمحافظة في مديريتي جبل حبشي ومقبنة، ومنطقة الكدحة.
وأضاف في بيان له على صفحته بالفيسبوك، إن عمليات التصعيد شملت "تنفيذ أعمال هجومية واستهداف مواقع الجيش بمختلف الأسلحة بالإضافة الى استحداث مواقع جديدة وانشاء تحصينات عسكرية، وحشد للقوات، والأسلحة والمعدات".
وأوضح أن معارك عنيفة دارت يوم الأحد، واستمرت لعدة ساعات، استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة بين قواته وميليشيا الحوثي شمال شرق المدينة إثر محاولة تسلل لعناصر الميليشيا تمكن الجيش من التصدي لها، كما تصدت قواته لمحاولة تسلل اخرى في جبهة عصيفرة شمالي المدينة.