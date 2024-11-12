تصعيد وتحشيد عسكري واستحداثات للحوثيين في جبهات محافظة تعز

الثلاثاء 12 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قال محور تعز العسكري، مساء الاثنين، إن ميليشيا الحوثي، عاودت خلال الأيام الثلاث الماضية تصعيدها العسكري في الجبهات المحيطة بمدينة تعز وجبهات الريف الغربي للمحافظة في مديريتي جبل حبشي ومقبنة، ومنطقة الكدحة.

وأضاف في بيان له على صفحته بالفيسبوك، إن عمليات التصعيد شملت "تنفيذ أعمال هجومية واستهداف مواقع الجيش بمختلف الأسلحة بالإضافة الى استحداث مواقع جديدة وانشاء تحصينات عسكرية، وحشد للقوات، والأسلحة والمعدات".

وأوضح أن معارك عنيفة دارت يوم الأحد، واستمرت لعدة ساعات، استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة بين قواته وميليشيا الحوثي شمال شرق المدينة إثر محاولة تسلل لعناصر الميليشيا تمكن الجيش من التصدي لها، كما تصدت قواته لمحاولة تسلل اخرى في جبهة عصيفرة شمالي المدينة.