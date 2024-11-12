غارة مباغتة في البيضاء وأخرى على الحديدة بعد غارات مماثلة بعمران وصعدة

الثلاثاء 12 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 326

شن طيران يعتقد انه امريكي اليوم الثلاثاء غارة في محافظة البيضاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين وسط اليمن.

الغارة استهدفت سيارة اثناء عبورها بمنطقة امسمخيه في مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء، ولم يعرف هوية من كان فيها.

والى محافظة الحديدة غرب اليمن شن الطيران الأميركي والبريطاني غارات جديدة، وجاء القصف بعد تحليق مكثف للطيران فوق عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا.

وكانت وسائل إعلام تابعة للمليشيا قد أفادت باستهداف غارات أميركية بريطانية لمحافظتي عمران وصعدة، فجر الإثنين.

وقالت وسائل الإعلام الموالية لجماعة الحوثي، إن 7 غارات استهدفت مديرية حرف سفيان في عمران.

وطالت غارتان منطقة الرحبة بمديرية الصفراء في صعدة.