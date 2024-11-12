تصعيد وتحشيد عسكري واستحداثات للحوثيين في جبهات محافظة تعز غارة مباغتة في البيضاء وأخرى على الحديدة بعد غارات مماثلة بعمران وصعدة إسرائيل تشعل كل محاور القتالي من جديد وتعلن بدأ التوغل في جنوب لبنان بعد تصريحات مدرب إنتر ميامي.. . ميسي يحسم مستقبله برسالة حماس تكشف مصير جثمان السنوار ومدى إمكان استخدامه كورقة ضغط في المفاوضات غارات أميركية جديدة تستهدف الحوثيين في الحديدة بعد إطلاق صواريخ موقف غريب يثير تفاعلا من أردوغان مع بدء كلمة الأسد في قمة الرياض إسرائيل تتعرض لهجوم كبير.. صواريخ تصيب مبان واحتراق سيارات في الكريوت وسط هلع واسع فاجعة مؤلمة تصدم الحوثيين عاجل.. مأرب برس ينشر أبرز ما جاء في البيان الختامي لقمة الرياض
شن طيران يعتقد انه امريكي اليوم الثلاثاء غارة في محافظة البيضاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين وسط اليمن.
الغارة استهدفت سيارة اثناء عبورها بمنطقة امسمخيه في مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء، ولم يعرف هوية من كان فيها.
والى محافظة الحديدة غرب اليمن شن الطيران الأميركي والبريطاني غارات جديدة، وجاء القصف بعد تحليق مكثف للطيران فوق عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا.
وكانت وسائل إعلام تابعة للمليشيا قد أفادت باستهداف غارات أميركية بريطانية لمحافظتي عمران وصعدة، فجر الإثنين.
وقالت وسائل الإعلام الموالية لجماعة الحوثي، إن 7 غارات استهدفت مديرية حرف سفيان في عمران.
وطالت غارتان منطقة الرحبة بمديرية الصفراء في صعدة.