غارات أميركية جديدة تستهدف الحوثيين في الحديدة بعد إطلاق صواريخ

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شنت القوات الأميركية غارات جوية في محافظة الحديدة الساحلية، مستهدفة مواقع تابعة لميليشيات الحوثي، وذلك بعد مراقبة إطلاق ثلاثة صواريخ من منطقتي الدريهمي وباجل.
وأكدت مصادر محلية أن الغارات استهدفت بشكل خاص منصات إطلاق الصواريخ في الدريهمي.
وفي صباح يوم الاثنين، أفادت وسائل الإعلام التابعة للحوثيين بأن الضربات الجوية الأميركية البريطانية استهدفت محافظتي صعدة وعمران، مشيرة إلى وقوع سبع غارات على عمران وغارتين على صعدة.
وقد جاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" عن شن مقاتلاتها لعدة هجمات على أهداف الحوثيين، بما في ذلك منشآت تخزين أسلحة متطورة..