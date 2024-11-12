إسرائيل تتعرض لهجوم كبير.. صواريخ تصيب مبان واحتراق سيارات في الكريوت وسط هلع واسع فاجعة مؤلمة تصدم الحوثيين عاجل.. مأرب برس ينشر أبرز ما جاء في البيان الختامي لقمة الرياض التكتل الوطني بين الحاجة الملحة لوحدة الصف .. وأصوات الرفض المصطفة مع الانقلاب مكافأة حوثية صادمة لـ 16 قياديا متحوثا .. متى ستصحو القبائل من سباتها ؟ أبرز ما تحدث به الرئيس العليمي بالقمة العربية الإسلامية في الرياض عاجل :وفد عسكري من وزارة الدفاع يصل محافظة صعدة الإنتقالي يُخفي مواطناً منذ 7 سنوات بدون تهمة أو محاكمة الحوثيون يوصلون حسن نصر الله الى محافظة المحويت وينصبون الرموز الموالية لإيران بشكل مستفز لليمنيين في زيارة غير متوقعة .. لماذا زار رئيس الأركان السعودي إيران؟
أفادت وسائل إعلامية عبرية بدوي صفارات الإنذار في حيفا وشفاعمرو وعكا والكريوت ومناطق أخرى في الجليل، إثر قصف عنيف على شمال إسرائيل.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنه تم تسجيل العديد من اعتراضات الصواريخ في سماء حيفا والكريوت.
وأشارت إلى أنه في الوقت نفسه، تم الإبلاغ عن أضرار نتيجة سقوط صواريخ في كريات آتا، حيث اشتعلت النيران في السيارات هناك.
ولفتت "يديعوت أحرونوت" إلى أن الهجوم وقع في كريات آتا عند محطة للحافلات في أحد شوارع المدينة، حيث أصيب فتى يبلغ من العمر 17 عاما بجروح طفيفة بشظايا، وتم تسجيل أضرار جسيمة في المحطة نفسها وفي السيارات المجاورة.
كما أفادت الجبهة الداخلية الاسرائيلية بأن نحو 80 صاروخا أطلق باتجاه حيفا والجليل الأعلى خلال الرشقة الصاروخية الأخيرة، فيما تمت معالجة 28 شخصا إثر هذه الرشقة وآثارها.
وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لاحقا، أنه تم إطلاق نحو 90 صاروخا على الشمال في القصف الأخير، لافتا إلى أنه خلال القصف الأول، الذي أطلق فيه حوالي 80 صاروخا، تم اعتراض معظم الصواريخ وتحديد إصاباتها، بينما في القصف الثاني، الذي تم فيه إطلاق حوالي 10 صواريخ، تم اعتراض بعض الصواريخ ورصد سقوط في مناطق مفتوحة.
هذا ونشرت منصات إخبارية إسرائيلية على "تلغرام"، مشاهد من احتراق السيارات وآثار سقوط الصواريخ في الكريوت