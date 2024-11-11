التكتل الوطني بين الحاجة الملحة لوحدة الصف .. وأصوات الرفض المصطفة مع الانقلاب مكافأة حوثية صادمة لـ 16 قياديا متحوثا .. متى ستصحو القبائل من سباتها ؟ أبرز ما تحدث به الرئيس العليمي بالقمة العربية الإسلامية في الرياض عاجل :وفد عسكري من وزارة الدفاع يصل محافظة صعدة الإنتقالي يُخفي مواطناً منذ 7 سنوات بدون تهمة أو محاكمة الحوثيون يوصلون حسن نصر الله الى محافظة المحويت وينصبون الرموز الموالية لإيران بشكل مستفز لليمنيين في زيارة غير متوقعة .. لماذا زار رئيس الأركان السعودي إيران؟ رئيس الوزراء يكشف عن عثر 76 مشروعا بقيمة تتجاوز 5 مليار في المحافظات المحررة الاستخبارات الروسية تكشف مخطط أمريكي للاطاحة بالرئيس الأوكراني زيلينسكي الرئيس أردوغان يلتقي ولي العهد السعودي بالرياض
دشنت مليشيات الحوثي الانقلابية اليوم الاثنين اجراءات انتقامية جديدة ضد عدد من القيادات المتحوثة الغير منتميه الى جناح (الهاشميين/السادة) وذلك في اطار تنفيذ الخطة الحوثية المعلنة بما يعرف بالتغييرات الجذرية التي اطلقها زعيم الجماعة مؤخراً والتي تهدف الى احكام القبضة الحوثية على السلطة وطرد بقية الشركاء الغير منتمين للرحم الهاشمي.
وقالت مصادر قضائية في صنعاء لـ“مأرب برس“ بأن المليشيات الحوثية احالت اليوم 16 قياديا من «فصيل القبائل» الى مايسمى بنيابة الاموال المتخصصة الخاضعة لسلطات الجماعة الإرهابية بصنعاء تمهيداً لمحاكمتهم لدى محكمة الاموال ومكافحة الفساد بتهم الفساد وسرقة الأموال العامة من خلال ما وصفتها الجماعة بـ “استغلال النفوذ و تزوير السندات الرسمية“.
واوضحت المصادر بأن الاجراءات الحوثية الانتقامية ضد القيادات المتحوثة وصفت من قبل البعض بأنها مهينة وتعتبر مكافأة صادمة لتلك القيادات الذي انخرطت في مشروع الجماعة الارهابي منذ سنوات بعد ان تخلت عن ثوابت المجتمع القبلي واليمني الذي يعرف بخصومته التاريخية للفكر السلالي البغيض.