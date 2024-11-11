مكافأة حوثية صادمة لـ 16 قياديا متحوثا .. متى ستصحو القبائل من سباتها ؟

الإثنين 11 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - خاص

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دشنت مليشيات الحوثي الانقلابية اليوم الاثنين اجراءات انتقامية جديدة ضد عدد من القيادات المتحوثة الغير منتميه الى جناح (الهاشميين/السادة) وذلك في اطار تنفيذ الخطة الحوثية المعلنة بما يعرف بالتغييرات الجذرية التي اطلقها زعيم الجماعة مؤخراً والتي تهدف الى احكام القبضة الحوثية على السلطة وطرد بقية الشركاء الغير منتمين للرحم الهاشمي.



وقالت مصادر قضائية في صنعاء لـ“مأرب برس“ بأن المليشيات الحوثية احالت اليوم 16 قياديا من «فصيل القبائل» الى مايسمى بنيابة الاموال المتخصصة الخاضعة لسلطات الجماعة الإرهابية بصنعاء تمهيداً لمحاكمتهم لدى محكمة الاموال ومكافحة الفساد بتهم الفساد وسرقة الأموال العامة من خلال ما وصفتها الجماعة بـ “استغلال النفوذ و تزوير السندات الرسمية“.



واوضحت المصادر بأن الاجراءات الحوثية الانتقامية ضد القيادات المتحوثة وصفت من قبل البعض بأنها مهينة وتعتبر مكافأة صادمة لتلك القيادات الذي انخرطت في مشروع الجماعة الارهابي منذ سنوات بعد ان تخلت عن ثوابت المجتمع القبلي واليمني الذي يعرف بخصومته التاريخية للفكر السلالي البغيض.