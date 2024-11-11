أبرز ما تحدث به الرئيس العليمي بالقمة العربية الإسلامية في الرياض

الإثنين 11 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، موقف اليمن الرافض للممارسات جماعة الحوثي الإرهابية التي فاقمت من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لشعوب المنطقة.

جاء ذلك خلال كلمة للعليمي اليوم الاثنين في القمة العربية والإسلامية التي تعقد دورتها غير العادية بالعاصمة السعودية الرياض.

وقال العليمي إن الجماعة قادة إلى عسكرة بحار المنطقة ومياهها الإقليمية، خدمة للمصالح والأطماع التوسعية العدائية في المنطقة، في إشارة إلى إيران.

كما جدد العليمي موقف اليمن الثابت الى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم حقه المشروع في مقاومة الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة، مشددا في ذات الوقت على ان تقوية الموقف الوطني الفلسطيني، وتعزيز فرص حل الدولتين، انما يبدأ بتقوية الموقف العربي، وتعزيز تماسكه الداخلي، وردع المليشيات المسلحة في المنطقة.

وأكد ادانة اليمن للعدوان الإسرائيلي على لبنان، وتأييدها الكامل لمساعي حكومته من اجل وقف دائم لإطلاق النار، وتعزيز دور مؤسساتها الوطنية، وتمكينها من فرض سيادتها على كامل أراضيها وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

وقال إن ردع السلوك الإسرائيلي العدواني لا يمكن له ان يتحقق عبر حروب بالوكالة، وانما من خلال حل النزاعات، والخلافات البينية، ودعم الدولة العربية الوطنية وهويتها وسلمها الاجتماعي في مواجهة المليشيات المسلحة، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية دون انتقاء، او تسويف.

ودعا بهذا الخصوص الى توسيع الجهود الحميدة للدبلوماسية العربية، وتفعيل مجلس السلم والامن العربي، وشبكة الأمان العربية، ودمجها بشكل تكاملي مع جهود اللجنة الوزارية المشتركة، بحيث لا تقتصر مهامها على القضية الفلسطينية المركزية، بل تمتد في الوقت نفسه لمعالجة الملفات الإقليمية في بلدان الحروب والنزاعات المسلحة، ودعم جهود بناء السلام، وتحفيز مشاريع المعرفة، وإعادة الاعمار.