عاجل :وفد عسكري من وزارة الدفاع يصل محافظة صعدة

الإثنين 11 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 825

نفذ وفد عسكري من وزارة الدفاع، برئاسة مدير دائرة شؤون الأفراد والاحتياط العام، العميد الركن الخضر صالح، ومعه مستشار وزير الدفاع، العميد الركن محمد الكميم، اليوم الإثنين، زيارة ميدانية إلى محور الرزامات في محافظة صعدة.

وخلال الزيارة، عقد العميد الخضر، مع قيادة المحور اجتماعا لمناقشة مجمل التطورات والأحداث العسكرية وذلك في ظل الخروقات المستمرة لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، منذ توقيع الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في أبريل من العام 2022.

واستمع وفد وزارة الدفاع إلى شرح موجز عن مهام وأنشطة الوحدات العسكرية وإنجازاتها خلال الفترة الماضية في دحر المليشيات الحوثية الإرهابية.

وحث العميد الخضر، قيادة المحور على بذل المزيد من الجهود في عملية الاعداد والتدريب والتأهيل ورفع الجاهزية القتالية والإستعداد الدائم لمختلف المهمات العسكرية.

وأكّد اهتمام قيادة وزارة الدفاع بالمقاتلين في جبهات الشرف والبطولة والعمل على تعزيز قدراتهم القتالية بما يحقق الردع لتلك المليشيات الإرهابية.. مثمناً الدور الكبير التي تبذله قيادة المحور في معركة استعادة الدولة من المليشيات الحوثية.

من جانبه، رحب قائد محور الرزامات قائد اللواء 245 مشاة العميد محمد صالح الغنيمي، بالوفد.. مثنيًا على دور ومتابعة وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة للمهام الموكلة للمحور.