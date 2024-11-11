الإنتقالي يُخفي مواطناً منذ 7 سنوات بدون تهمة أو محاكمة

الإثنين 11 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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حمل المركز الأمريكي للعدالة، المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، مسؤولية حياة المواطن محمد حمود مبخوت ضيف الله محرم 37 عاما، الذي اختطف وأخفي في عدن منذ سبع سنوات.

وقال المركز في بيان اليوم الاثنين، إن محمد كان يعمل في قطاع البناء لدعم عائلته، وبسبب مشادة كلامية مع صاحب العمارة التي يعمل بها تعرّض للاختطاف من قبل مسلحين يتبعون لقسم دار سعد الخاضع لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي ليجد نفسه ضحية اختفاء قسري دام لسنوات طويلة ولازال مصيره مجهول حتى اليوم.

وجدد المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) تعبيره عن قلقه الشديد إزاء استمرار إخفاء محمد، في مخالفة صارخة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والقوانين اليمنية التي تحظر الاحتجاز التعسفي الإخفاء القسري.

وأكد (ACJ) أن ما تعرض له "محمد"، يعارض اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي تنص على أنه لا يجوز للدولة أو لأي جهة الاعتقال بشكل يخفي الحقائق عن ذوي المعتقل.

ودعا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية للضغط على السلطات المسؤولة لضمان الإفراج الفوري عن محمد حمود محرم، وجميع المعتقلين السياسيين والمخفيين قسرياً، وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات التي تتنافى مع حقوق الإنسان الأساسية، والتي لا تخدم مساعي تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.