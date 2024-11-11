الحوثيون يوصلون حسن نصر الله الى محافظة المحويت وينصبون الرموز الموالية لإيران بشكل مستفز لليمنيين

الإثنين 11 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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كثفت مليشيا الحوثي في تحديها لليمنيين. فبعد طوفان التزوير المدمر للمناهج التعليمية بدأت في استيراد الرموز التابعة لايران حيث غيّرت مليشيا الحوثي اسم مدرسة في محافظة المحويت، شمالي اليمن، باسم زعيم مليشيا موالية لإيران في المنطقة، وذلك ضمن عمليات تطييف واسعة تستهدف العملية التعليمية في مناطق سيطرتها.

وقال محافظ محافظة المحويت في سلطات الشرعية، صالح سُميع، إن مليشيا الحوثي غيّرت اسم مدرسة "أبو نشوان" في مدينة شبام كوكبان، إلى مدرسة "حسن نصر الله" في إشارة إلى الزعيم السابق لمليشيا حزب الله اللبناني الموالية لإيران، الذي قتل أواخر سبتمبر الماضي بغارة إسرائيلية.

وأوضح سُميع في منشور على صفحته بالفيسبوك، أن الإسم السابق للمدرسة "أبو نشوان" كان كُنية للرئيس اليمني الأسبق "إبراهيم الحمدي".

وعمدت مليشيا الحوثي طوال سنوات الانقلاب على تغيير أسماء المدارس والشوارع وقاعات الدراسة في الجامعات في المحافظات الخاضعة لسيطرتها بأسماء قتلاها وأسماء رموز طائفية، بدلا من أسماء الرموز اليمنية ومناضلي الثورة والجمهورية وغيرها من الأسماء الوطنية والإسلامية، ضمن عمليات "تطييف" ممنهجة