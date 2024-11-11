في زيارة غير متوقعة .. لماذا زار رئيس الأركان السعودي إيران؟

الإثنين 11 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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قالت وزارة الدفاع السعودية إن لقاء ثنائيا جمع رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري ونظيره السعودي الفريق أول ركن فياض الرويلي في العاصمة الإيرانية طهران.

وخلال اللقاء بحث رئيس هيئة الأركان السعودي الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي مع نظيره الإيراني "فرص تطوير العلاقات العسكرية والدفاعية".

وكان رئيس الأركان العامة السعودية وصل إلى طهران ظهر الأحد على رأس وفد رفيع المستوى، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأفادت "إرنا" أن الجانبيْن بحثا خلال لقائهما العلاقات الثنائية والعلاقات الدفاعية.

وقالت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية شبه الرسمية إن الطرفين بحثا "خلال هذا اللقاء سبل تعزيز الدبلوماسية الدفاعية بين إيران والسعوددية"، بحسب قولها