آخر الاخبار

أبرز ما تحدث به الرئيس العليمي بالقمة العربية الإسلامية في الرياض عاجل :وفد عسكري من وزارة الدفاع يصل محافظة صعدة الإنتقالي يُخفي مواطناً منذ 7 سنوات بدون تهمة أو محاكمة الحوثيون يوصلون حسن نصر الله الى محافظة المحويت وينصبون الرموز الموالية لإيران بشكل مستفز لليمنيين في زيارة غير متوقعة .. لماذا زار رئيس الأركان السعودي إيران؟ رئيس الوزراء يكشف عن عثر 76 مشروعا بقيمة تتجاوز 5 مليار في المحافظات المحررة الاستخبارات الروسية تكشف مخطط أمريكي للاطاحة بالرئيس الأوكراني زيلينسكي الرئيس أردوغان يلتقي ولي العهد السعودي بالرياض تكريم الدكتور علي بن مبارك طعيمان بجائزة الآثاريين العرب لعام 2024 خبر غير سار لجماهير برشلونة بشأن لامين جمال وليفاندوفسكي

في زيارة غير متوقعة .. لماذا زار رئيس الأركان السعودي إيران؟

الإثنين 11 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار
عدد القراءات 303

 

قالت وزارة الدفاع السعودية إن لقاء ثنائيا جمع رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري ونظيره السعودي الفريق أول ركن فياض الرويلي في العاصمة الإيرانية طهران.

وخلال اللقاء بحث رئيس هيئة الأركان السعودي الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي مع نظيره الإيراني "فرص تطوير العلاقات العسكرية والدفاعية".

وكان رئيس الأركان العامة السعودية وصل إلى طهران ظهر الأحد على رأس وفد رفيع المستوى، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأفادت "إرنا" أن الجانبيْن بحثا خلال لقائهما العلاقات الثنائية والعلاقات الدفاعية.

وقالت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية شبه الرسمية إن الطرفين بحثا "خلال هذا اللقاء سبل تعزيز الدبلوماسية الدفاعية بين إيران والسعوددية"، بحسب قولها

 
إقراء أيضاً
الاستخبارات الروسية تكشف مخطط أمريكي للاطاحة بالرئيس الأوكراني زيلينسكي
الرئيس أردوغان يلتقي ولي العهد السعودي بالرياض
المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تدق ناقوس الخطر بشأن التغيرات المناخية في تقريره
بن سلمان في افتتاح القمة الإسلامية بالرياض يتحدث عن موقف المملكة من المجازر في فل
الكشف عن خطط ترمب للقيام بقرارات ديكتاتورية في يومه الأول كرئيس
بعد انفجارات في قلب العاصمة… إعلان حالة تأهب الجوي في أوكرانيا من قصف جوي مع تصاع
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2024 مأرب برس | موقع الأخبار الأول