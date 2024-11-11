الاستخبارات الروسية تكشف مخطط أمريكي للاطاحة بالرئيس الأوكراني زيلينسكي

الإثنين 11 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - الأناضول

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قال جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، إن الولايات المتحدة تخطط لإجراء انتخابات في أوكرانيا العام المقبل من أجل استبدال الرئيس الحالي فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف في بيان له، الاثنين، أنه "وفقا للمعلومات التي تلقتها الاستخبارات الخارجية، تواصل الخارجية الأميركية دراسة خيارات استبدال القيادة الحالية في أوكرانيا إن لزم الأمر".

وأوضح أن واشنطن تدرس إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية العام المقبل في أوكرانيا، باعتباره "أحد الطرق المشروعة للتخلص من زيلينسكي".

وأشار الجهاز الروسي إلى أن تحديد المرشحين الرئاسيين للانتخابات المقبلة، سيتم "بالتشاور" مع الولايات المتحدة.

كما أفاد بأن المشاورات متواصلة بين "نشطاء أوكرانيين لتأسيس حزب موال لواشنطن" في أوكرانيا