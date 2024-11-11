الرئيس أردوغان يلتقي ولي العهد السعودي بالرياض

الإثنين 11 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - الأناضول

عدد القراءات 73

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في الرياض.

جاء ذلك على هامش "القمة العربية الإسلامية غير العادية" المنعقدة في العاصمة السعودية.

اللقاء الذي عقد في الفندق الذي يستضيف القمة، جرى بشكل مغلق بعيدا عن وسائل الإعلام.

وانطلقت القمة العربية الإسلامية، الاثنين، بالرياض، لبحث وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، وتأتي "امتدادا للقمة العربية الإسلامية المشتركة التي عُقدت في الرياض في 11 نوفمبر/ تشرين 2023"، وفق بيان للخارجية السعودية