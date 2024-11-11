الاستخبارات الروسية تكشف مخطط أمريكي للاطاحة بالرئيس الأوكراني زيلينسكي الرئيس أردوغان يلتقي ولي العهد السعودي بالرياض تكريم الدكتور علي بن مبارك طعيمان بجائزة الآثاريين العرب لعام 2024 خبر غير سار لجماهير برشلونة بشأن لامين جمال وليفاندوفسكي المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تدق ناقوس الخطر بشأن التغيرات المناخية في تقريرها للعام 2024 بن سلمان في افتتاح القمة الإسلامية بالرياض يتحدث عن موقف المملكة من المجازر في فلسطين ولبنان والضربات على إيران حادثة أليمة في المحويت.. وفاة وإصابة 15 شخصاً نتيجة انهيارات صخرية في اجتماع استثنائي بحضرموت.. وزير الدفاع يشدد على مضاعفة الجهود للقبض على قاتل الضباط السعوديين ويؤكد استمرار التحقيقات إسرائيل تعترض صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثي من اليمن.. وشظاياه تشعل حرائق النفط يتراجع بطريقة مفاجئة مع انحسار تهديد عاصفة في أميركا وحوافز صينية مخيّبة للتوقعات
في احتفال مهيب أقيم في مقر الاتحاد العام للآثاريين العرب بالقاهرة، اليوم، تم تكريم الدكتور علي بن مبارك طعيمان بجائزة الآثاريين العرب لعام 2024 في فرع الدراسات الحضارية والآثارية، والتي تحمل اسم الراحل الدكتور عبد الرحمن الطيب الأنصاري، مؤسس علم الآثار في المملكة العربية السعودية.
هذا التكريم جاء تتويجاً لمسيرة الدكتور طعيمان الحافلة بالإنجازات العلمية، حيث ساهم بشكل كبير في إثراء المعرفة بتاريخ وحضارة المنطقة العربية من خلال أبحاثه الرائدة في مجال الآثار.
وأعرب الدكتور طعيمان عن سعادته البالغة بهذا التكريم، مشدداً على أهمية الحفاظ على التراث الثقافي العربي ونقله للأجيال القادمة.
حضر الحفل نخبة من علماء الآثار والمهتمين بالتراث من مختلف الدول العربية، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين والشخصيات الثقافية. وألقيت في الحفل كلمات أشادت فيها بإسهامات الدكتور طعيمان في مجال الآثار، مؤكدين أن هذا التكريم هو تكريم لكل الباحثين والعلماء الذين يعملون على حفظ تراث الأمة.