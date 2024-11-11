الإثنين 11 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

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في احتفال مهيب أقيم في مقر الاتحاد العام للآثاريين العرب بالقاهرة، اليوم، تم تكريم الدكتور علي بن مبارك طعيمان بجائزة الآثاريين العرب لعام 2024 في فرع الدراسات الحضارية والآثارية، والتي تحمل اسم الراحل الدكتور عبد الرحمن الطيب الأنصاري، مؤسس علم الآثار في المملكة العربية السعودية.

هذا التكريم جاء تتويجاً لمسيرة الدكتور طعيمان الحافلة بالإنجازات العلمية، حيث ساهم بشكل كبير في إثراء المعرفة بتاريخ وحضارة المنطقة العربية من خلال أبحاثه الرائدة في مجال الآثار.

وأعرب الدكتور طعيمان عن سعادته البالغة بهذا التكريم، مشدداً على أهمية الحفاظ على التراث الثقافي العربي ونقله للأجيال القادمة.

حضر الحفل نخبة من علماء الآثار والمهتمين بالتراث من مختلف الدول العربية، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين والشخصيات الثقافية. وألقيت في الحفل كلمات أشادت فيها بإسهامات الدكتور طعيمان في مجال الآثار، مؤكدين أن هذا التكريم هو تكريم لكل الباحثين والعلماء الذين يعملون على حفظ تراث الأمة.