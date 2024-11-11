خبر غير سار لجماهير برشلونة بشأن لامين جمال وليفاندوفسكي

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أعلن نادي برشلونة اليوم الاثنين طبيعة إصابة نجميه الدولي الإسباني لامين جمال، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي ومدة غيابهما عن الملاعب.
وقال برشلونة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أكدت الفحوصات التي أجريت صباح اليوم أن لاعب الفريق الأول لامين جمال يعاني من التواء شديد في الكاحل الأيمن من الدرجة الأولى".
وأضاف بيان برشلونة: "من المتوقع أن يغيب لامين عن الملاعب لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع".
وتابع: "تعرض روبرت ليفاندوفسكي لإصابة في أسفل الظهر. ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب لمدة تقارب 10 أيام".
وكان لامين جمال استبعد بسبب الإصابة من خوض المباراة التي خسرها برشلونة أمام مضيفه ريال سوسييداد (0-1) أمس الأحد في المرحلة الـ13 من الدوري الإسباني.
في حين شارك ليفاندوفسكي على مدار الـ90 دقيقة في لقاء سوسييداد وظهر بعد نهاية المباراة وهو يعرج بعدما تعرض للعديد من التدخلات القوية من مدافعي سوسييداد.