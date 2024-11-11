المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تدق ناقوس الخطر بشأن التغيرات المناخية في تقريرها للعام 2024

الإثنين 11 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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دقت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة اليوم الاثنين ناقوس الخطر من جديد حول التغيرات المناخية في تقريرها للعام 2024.

وأطلقت المنظمة أعلى مستوى إنذار من مغبة سرعة تغير المناخ خلال جيل واحد، وذلك خلال تقديم تقريرها عن درجات الحرارة العالمية لعام 2024.

وأفادت المنظمة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في باكو بأن متوسط درجة الحرارة العالمية سجل رقما قياسيا بلغ 1.54 درجة مئوية فوق مستوى ما قبل العصر الصناعي بين عامي 1850 و1900.

وأعرب باحثو المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عن عدم ثقتهم في حدوث تغييرات كبيرة بحلول نهاية العام.

وتجدر الإشارة إلى أن اتفاق باريس للمناخ لعام 2015 حدد هدفا للحد من ارتفاع متوسط درجات الحرارة على المدى الطويل إلى 1.5 درجة مئوية.

ووفقا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، يبلغ الارتفاع في متوسط درجات الحرارة حاليا 1.3 درجة مئوية وفقا لهذا المعيار.

وقالت الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية سيليستي ساولو: "إن هطول الأمطار والفيضانات القياسية، والأعاصير المدارية التي تتسارع شدتها، والحرارة المميتة، والجفاف المستمر وحرائق الغابات التي شهدناها في مناطق مختلفة من العالم هذا العام هي للأسف تمثل واقعنا الجديد ولمحة عما ينتظرنا في المستقبل.