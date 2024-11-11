بن سلمان في افتتاح القمة الإسلامية بالرياض يتحدث عن موقف المملكة من المجازر في فلسطين ولبنان والضربات على إيران

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طالب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في كلمته خلال القمة العربية الإسلامية المنعقدة بالرياض اليوم الاثنين بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وقال بن سلمان في كلمته:
-نؤكد ضرورة مواصلة الجهود المشتركة لإقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية
-ندين ونرفض الأعمال العسكرية الإسرائيلية بحق لبنان ونرفض تهديد أمنه وتهجير مواطنيه.
-ندعو المجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته لحفظ الأمن والسلم الدوليين
-ندعو المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل باحترام سيادة إيران وعدم الاعتداء على أراضيها.
-تنعقد هذه القمة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الآثمة على الشعب الفلسطيني واتساع نطاق الاعتداءات على الأراضي اللبنانية.
-تجدد المملكة رفضها وإدانتها القاطعة للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة وراح ضحاياها أكثر من 150 ألف شهيد ومصاب
-المملكة تشجب إعاقة أعمال المنظمات الإنسانية.
-المملكة تشجب منع وكالة "الأونروا" وإعاقتها من تقديم الأعمال الإغاثية في الأراضي الفلسطينية.ندين ونرفض الأعمال العسكرية.
-ندعو المجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته لحفظ الأمن والسلم الدوليين.
-لقد اتخذت دولنا تحركا مشتركا لإدانة العدوان الإسرائيلي ونجحنا في حث المزيد من الدول المحبة للسلام بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.
-أطلقنا التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي واستضفنا الاجتماع الأول.