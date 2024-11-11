حادثة أليمة في المحويت.. وفاة وإصابة 15 شخصاً نتيجة انهيارات صخرية

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تسببت انهيارات صخرية بوفاة وإصابة نحو 15 شخصا، اليوم الاثنين، بعد تهدم منزلهم في إحدى مناطق محافظة المحويت، شمالي اليمن.
مصادر محلية قالت إن انهيارات صخرية سقطت على أحد المنازل في قرية وادي القبي بعزلة بني الخياط في مديرية الطويلة بمحافظة المحويت، تسببت بانهيار المنزل المكون من عدة طوابق ما أسفر عن وفاة سبعة أشخاص وإصابة آخرين من المنزل.
وأضافت أن المنزل المنهار يعود للمواطن "محمد حزام البرص"، الذي قضى في الحادثة مع عدد من أفراد أسرته، وأصيب آخرون، فيما جرى انتشال آخرين من تحت الإنقاض.
وأشارت المصادر إلى أن فرق الإنقاذ لاتزال تواصل عملها للبحث عن ناجين من تحت الأنقاض.