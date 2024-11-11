في اجتماع استثنائي بحضرموت.. وزير الدفاع يشدد على مضاعفة الجهود للقبض على قاتل الضباط السعوديين ويؤكد استمرار التحقيقات

الإثنين 11 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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شدد وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن محسن الداعري، على ضرورة تعزيز ومضاعفة الجهود الأمنية للقبض على منفذ الاعتداء الذي طال ضباط سعوديين بمحافظة حضرموت وتسليمه للعدالة لينال جزاءه الرادع.

واكد ان هذا الاعتداء المدان لا يعبر الا عن همجية منفذه ولا يمت بصلة لاخلاق اليمنيين واعرافهم وعلى وجه الخصوص منتسبي القوات المسلحة الذين يثمنون باعتزاز الدور العظيم للأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتضحياتهم الكبيرة الى جانب الشعب اليمني والتي قدموا فيها دمائهم الزكية.

وعقد وزير الدفاع، رئيس اللجنة الأمنية العليا، الفريق الركن محسن الداعري، اليوم الاثنين، بمدينة سيئون، ومعه محافظ محافظة حضرموت رئيس اللجنة الامنية بالمحافظة مبخوت بن ماضي، اجتماعاً استثنائياً باللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت.

الاجتماع، بحضور بحضور وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر العامري، وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن طالب بارجاش، وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء ركن صالح طيمس، ومدير عام الأمن والشرطة بالوادي والصحراء العميد ركن عبدالله بن حبيش، وأركان المنطقة العسكرية الأولى العميد ركن عامر بن حطيان، وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية، وقف امام تداعيات جريمة الاعتداء الغادرة التي ادت الى استشهاد ضابط وصف ضابط وإصابة ضابط اخر من قوات التحالف بمدينة سيئون، واجراءات سير عملية التحقيق من قبل اللجنة المشكلة والجهود التي تبذلها الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية للقبض على منفذ الاعتداء الآثم.

وزير الدفاع جدد، إدانة ما وصفه الاعتداء الجبان والغادر الذي استهدف ضباط التحالف.

وثمّن وزير الدفاع، ومحافظ حضرموت، المواقف الأخوية المشرفة للأشقاء في المملكة العربية السعودية والأدوار البطولية والايجابية لقوات التحالف الداعمة لقوات الشرعية في بلادنا والقيام بمساندة الأعمال الإنسانية والتنموية وجهود إعادة الإعمار لتخفيف معاناة الشعب اليمني.