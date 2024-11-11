إسرائيل تعترض صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثي من اليمن.. وشظاياه تشعل حرائق

الإثنين 11 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 01 مساءً / مأرب برس_خاص

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إسرائيل تعترض صاروخاً باليستياً أُطلق من اليمن، حيث أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه تم التصدي للصاروخ قبل دخوله الأجواء الإسرائيلية.

في غضون ذلك، أعلنت جماعة الحوثي أنها أطلقت صاروخاً فرط صوتي باتجاه قاعدة عسكرية في إسرائيل.

بينما أسفرت شظايا الصاروخ عن اندلاع حرائق في بيت شيمش والحطام أسفر عن حرائق في غرب القدس، حيث يعمل رجال الإطفاء على إخمادها. في تطور متزامن، أعلنت فصائل مسلحة في العراق عن شن هجمات باستخدام مسيّرات ضد أهداف في شمال وجنوب إسرائيل.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه اعترض أربع طائرات مسيّرة قادمة من جهة الشرق قبل أن تصل إلى الأجواء الإسرائيلية.