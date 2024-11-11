آخر الاخبار

النفط يتراجع بطريقة مفاجئة مع انحسار تهديد عاصفة في أميركا وحوافز صينية مخيّبة للتوقعات الكشف عن خطط ترمب للقيام بقرارات ديكتاتورية في يومه الأول كرئيس في تحذير عاجل.. 6 كلمات لا تكتبها في محرك البحث فقد تدمر حياتك بعد انفجارات في قلب العاصمة… إعلان حالة تأهب الجوي في أوكرانيا من قصف جوي مع تصاعد الهجمات الروسية غارات أميركية بريطانية جديدة تستهدف مواقع للحوثيين في محافظتين كتائب القسام تكشف عن عملية نوعية في الإجهاز على 15 جنديا إسرائيليا من مسافة صفر وزارة الدفاع السعودية تصدر بيانا بشأن زيارة رئيس الأركان لإيران إشهار التكتل الوطني للأحزاب.. الأهداف ودلالة التوقيت - تقرير د. منصف المرزوقي: يوجه دعوة لقمة الرياض ويدعو إلى الانصات لإرادة الشعوب العربية توكل كرمان خلال مؤتمر القمة العربية للشعوب: الثورات المضادة في العالم العربي أنجزتها غرف مشتركة للاستبداد مع الكيان الإسرائيلي

النفط يتراجع بطريقة مفاجئة مع انحسار تهديد عاصفة في أميركا وحوافز صينية مخيّبة للتوقعات

الإثنين 11 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_خاص
عدد القراءات 101

 

تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين نتيجة انحسار التهديدات المرتبطة بعاصفة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى خيبة أمل المستثمرين من حزمة التحفيز الصينية.

فقد انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بمقدار 19 سنتًا، أو 0.3 في المئة، لتصل إلى 73.68 دولار للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنفس القيمة إلى 70.13 دولار للبرميل.

يأتي هذا بعد انخفاض متجاوز اثنين في المئة لكلا المؤشرين يوم الجمعة الماضي.

وأفاد توني سيكامور، محلل السوق في «آي جي»، بأن خطة التحفيز التي أعلنتها الحكومة الصينية جاءت أقل من توقعات المراقبين، مما يثير القلق حول النمو المستقبلي للطلب على النفط في ثاني أكبر مستهلك له. وبينما أشار محللون في بنك «إيه إن زد» إلى أن عدم وجود تحفيز مالي كبير يجعله من الصعب تقييم تأثير السياسات الأميركية المقبلة.

وتواجه الصين، التي تعد المحرك الرئيسي لنمو الطلب العالمي منذ سنوات، تباطؤًا في نمو استهلاك النفط في العام 2024، نتيجة تزايد استخدام السيارات الكهربائية وتأثير الغاز الطبيعي المسال.

على صعيد الإمدادات، تراجعت المخاوف المرتبطة بإعصار رافاييل في خليج المكسيك، مما ساهم في تراجع الأسعار.

بالإضافة إلى ذلك، تظل التوقعات الاقتصادية العالمية تحت تأثير عدم اليقين السياسي المرتبط بالرئاسة الأميركية الجديدة، رغم أن التوقعات المتعلقة بزيادة العقوبات على إيران وفنزويلا قد أدت إلى ارتفاع طفيف في الأسعار الأسبوع الماضي.

وأكد خبراء في قطاع النفط أن الطلب من المصافي الأميركية يبقى قويًا، مما يعزز من استدامة أسعار النفط في ظل انخفاض المخزونات.

إقراء أيضاً
دولة عربية تقترب من اتفاق استثماري كبير مع السعودية بعد صفقة الإمارات
غلاء عالمي لأسعار الغذاء إلى أعلى مستوى
10 أغنياء استفادوا من فوز ترامب بالرئاسة
السعودية تعتزم إطلاق مشروع للذكاء الاصطناعي بدعم يصل إلى 100 مليار دولار سعيا لم
تحركات يمنية لإنقاذ الاقتصاد الوطني وتكليف بوضع خطة التعافي
بالأرقام..الانتخابات الرئاسية الأمريكية تعد الأكثر كلفة في التاريخ ... أرقام فلكي
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة اقتصاد

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2024 مأرب برس | موقع الأخبار الأول