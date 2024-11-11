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الكشف عن خطط ترمب للقيام بقرارات ديكتاتورية في يومه الأول كرئيس

الإثنين 11 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_خاص
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أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب أنه لن يتصرف كديكتاتور خلال ولايته، باستثناء اليوم الأول في البيت الأبيض، مشيرًا إلى أن لديه العديد من القرارات المهمة لهذا اليوم.

تشمل خططه البدء في ترحيل المهاجرين، التراجع عن سياسات التعليم المعمول بها، وطرد الآلاف من الموظفين الفيدراليين الذين يعتقد أنهم يعارضونه.

كما ينوي العفو عن المعتقلين بسبب أعمال الشغب في الكابيتول بتاريخ 6 يناير 2021.

أوضح ترمب أنه سيركز على تطبيق إجراءات صارمة مثل إغلاق الحدود، بالإضافة إلى معالجة القضايا الجنائية التي تواجهه.

ومن المتوقع أن يقوم بتحركات تهدف لتفكيك ما يُعرف بـ "الدولة العميقة" وتعزيز قدرته على فصل الموظفين الحكوميين غير الموالين له.

وترمب يهدف من خلال هذه الخطوات إلى تقليص حجم الحكومة الفيدرالية واستبدال الموظفين الحاليين بأشخاص موالين له.

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