الإثنين 11 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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أصدرت شركة الأمن السيبراني "SOPHOS" تحذيرا عاجلا إثر الهجمات التي تعرض لها العديد من الأشخاص من طرف قراصنة على الانترنت.

وحثت شركة الأمن السيبراني على عدم كتابة 6 كلمات معينة في محركات البحث، حيث سيتعرض الشخص لسرقة معلوماته الشخصية بعد النقر على روابط احتيالية تظهر بالقرب من أعلى الصفحة.

وأشارت تقارير إلى أن الأشخاص الذين يكتبون في "غوغل" سؤال: "هل القطط البنغالية قانونية في أستراليا؟"، تعرضوا لسرقة معلوماتهم الشخصية.

وأوضحت شركة الأمن السيبراني في بيان لها: "غالبا ما يتم إغراء الضحايا بالنقر فوق برامج إعلانية ضارة أو روابط مقنعة على أنها تسويق مشروع.

في الوقت الحاضر، تظهر الروابط الخطيرة فقط في نتائج البحث عند تضمين كلمة "أستراليا"، مما يعني أن سكان أستراليا هم الأكثر عرضة للهجوم".

وبمجرد أن ينقر المستخدمون على نتيجة البحث، والتي تبدو مشروعة، فإنهم يتعرضون لسرقة معلوماتهم الشخصية، مثل تفاصيل البنك، عبر برنامج يُعرف باسم "Gootloader".

ووفقا للشركة، يمكن للبرنامج أيضا منع المستخدمين من الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

وفي حين يبدو مصطلح البحث عن القطط البنغالية محددا نسبيا، تزعم الشركة أن هذا يجعل تهديد الاختراق أكثر إثارة للقلق، لأنه لا يتعين عليك البحث عن أي شيء خبيث حتى تتم سرقة تفاصيلك الشخصية.

قط بنغالي وتقول شركة "SOPHOS" إن القراصنة يتسللون بشكل متزايد إلى عمليات البحث غير الضارة على "غوغل" باستخدام تكتيك يُعرف باسم "تسمم محرك البحث".

وحثت الشركة أولئك الذين يعتقدون أنهم ربما كانوا ضحية لتسمم محرك البحث على تغيير كلمات المرور الخاصة بهم في أقرب وقت ممكن