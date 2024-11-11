بعد انفجارات في قلب العاصمة… إعلان حالة تأهب الجوي في أوكرانيا من قصف جوي مع تصاعد الهجمات الروسية

الإثنين 11 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_خاص

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أعلنت أوكرانيا حالة تأهب جوي في معظم أنحاء البلاد، تزامنًا مع هجمات روسية على مدينتي ميكولاييف وزابوريجيا.

سُمع دوي انفجارات في العاصمة كييف وسط تحذيرات من خطر صواريخ وقيام طائرات ميغ-31ك وقاذفات استراتيجية روسية بالتوجه نحو الأجواء الأوكرانية.

وفي ذات السياق، أفادت مصادر روسية بأن الجيش أحبط محاولة أوكرانية لاختطاف مروحية حرب إلكترونية.

كما أسفر القصف الروسي عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 19 آخرين، بينهم خمسة أطفال، في هجمات على ميكولاييف وزابوريجيا.

هذا، وتشهد الجبهات الروسية الأوكرانية أكبر عدد من هجمات الطائرات المسيّرة منذ بداية الحرب.

في تصريحات لوسائل الإعلام، أبدى الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، اهتمامه بمحادثات مع بوتين حول إنهاء النزاع، مشيرًا إلى أهمية الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا.