د. منصف المرزوقي: يوجه دعوة لقمة الرياض ويدعو إلى الانصات لإرادة الشعوب العربية

الأحد 10 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 10 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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دعا رئيس المجلس العربي والرئيس التونسي الأسبق، في كلمته بالقمة العربية للشعوب، خلال الدورة الثانية من المؤتمر في 10 نوفمبر 2024.

القادة الذين يجتمعون في الرياض غدا إلى الانصات لاحتياجات ورغبات الشعوب العربية.

وأكد المرزوقي أن المواطنين في المنطقة لا يحتاجون إلى من يتحدث نيابة عنهم، بل يجب أن تُسمع أصواتهم مباشرة.

ووأكد د. المرزوقي إلى المسؤولية الكبيرة التي يتحملها القادة العرب في ظل استمرار المجازر في مناطق مثل غزة ولبنان والسودان.

وعبّر عن قلقه العميق من تدهور الأوضاع الإنسانية في هذه المناطق، داعياً القادة إلى اتخاذ خطوات فعالة لإنهاء هذا العنف والاستماع لمطالب الشعوب المتضررة.

وقال: “من الضروري أن يدرك القادة العرب أن الحلول السياسية والاقتصادية لن تكون فعالة دون الاستماع واعتبار آراء الشعوب التي يواجهون التحديات باسمها”.

مشدداً على أن مطالبة الشعب اللبناني والسوداني والفلسطيني بتغيير حقيقي ليست فقط مشروعة بل ضرورية