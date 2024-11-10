لاعب مانشستر يونايتد يسجّل هدفًا عالميًا في الدوري الإنجليزي وسط إشادة جمهور الكرة

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سجّل أليخاندرو غارناتشو، لاعب مانشستر يونايتد، هدفًا مذهلا في شباك ليستر سيتي، خلال مباراة الفريقين التي احتضنها ملعب "أولد ترافورد"، الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).
فعند الدقيقة 82 من زمن المباراة، تحصل غارناتشو على الكرة قبل أن يسددها ببراعة من خارج منطقة الجزاء، لتسكن الزاوية اليسرى لحارس مرمى المنافس.
وساهم هدف أليخاندرو غارناتشو في فوز فريق "الشياطين الحمر" على ضيفه ليستر سيتي بنتيجة 0/3، ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر من مسابقة البريميرليغ.
ونال هدف اللاعب، البالغ من العمر 20 عامًا، الإشادة والإطراء من مستخدمي منصة إكس (تويتر سابقًا)، ومنهم من وصفه بالهدف "العالميوبات برصيد غارناتشو 7 أهداف و4 تمريرات حاسمة في مختلف مسابقات الموسم الجاري 2025/2024، عقب خوضه 17 مباراة.