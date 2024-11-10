وزارة الدفاع الأمريكية تكشف عن نوعية الأهداف الحوثية التي استهدفتها مقاتلاتها يوم امس

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الأحد، أن مقاتلات أمريكية شنت غارات جوية عدة ليل السبت على منشآت تخزين أسلحة متطورة تابعة للحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، حسب وكالة "فرانس برس".
وقال مسؤول دفاعي أمريكي إن الأسلحة كانت تستخدم لمهاجمة سفن عسكرية ومدنية في البحر الأحمر وخليج عدن.