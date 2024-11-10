رئيس مجلس القيادة يطير إلى الرياض للمشاركة في القمة العربية الاسلامية

الأحد 10 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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وصل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاحد الى الرياض للمشاركة في اعمال قمة المتابعة العربية الإسلامية المشتركة التي دعت اليها المملكة العربية السعودية الشقيقة للبحث في تداعيات استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، والجمهورية اللبنانية، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين المنطقة، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

وفي تصريح نشرته وكالة الانباء اليمنية (سبأ)، أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه واعضاء المجلس، عن عظيم تقديره للأشقاء في المملكة بقيادة اخيه خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على الدعوة الكريمة لهذه القمة التي تنعقد في ظروف سياسية، وامنية بالغة التعقيد.

واثني الرئيس على حسن الاعداد والتحضير الجيد لأعمال قمة المتابعة العربية الاسلامية، تأكيدا لدور الاشقاء في المملكة العربية السعودية الرائد في خدمة التضامن العربي والإسلامي، والانتصار لقضية الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ويضم وفد الجمهورية اليمنية الى القمة، مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني.