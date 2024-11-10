الاعلان عن ضبط خلية تخابر حوثية بمحافظة لحج

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قال مركز الإعلام الامني التابع لوزارة الداخلية، إن الأجهزة الأمنية في محافظة لحج، تمكنت امس السبت من ضبط خمسة أفراد، يُشتبه بتورطهم في التعاون مع مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا.
وحسب المركز فإن قائمة المقبوض عليهم تشمل كلاً من:
1. (م، م، ع، ح) ، يبلغ من العمر 65 عامًا.
2. (ص، ع، أ، ح) ، يبلغ من العمر 47 عامًا.
3. (ع، أ، ص، ح) يبلغ من العمر 50 عامًا.
4. (ص، ع، ح، ج) ، يبلغ من العمر 70 عامًا.
5. (ح، ع، م، ج) ، يبلغ من العمر 70 عامًا.
وأشار مركز الإعلام الأمني إلى أن جميع المقبوض عليهم كانوا متورطين في نقل معلومات وتسهيل تحركات المليشيات الحوثية.
وأكد المركز، أنه تم اتخاذ إجراءات الحجز بحق المضبوطين، قيد التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية.