عضو مجلس القيادة د.عبدالله العليمي يلتقي قائد القوات المشتركة

الأحد 10 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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زار عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي، اليوم، مقر قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، حيث كان في استقباله، قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن حمد السلمان، وعدد من القيادات العسكرية.

و في اللقاء، عبر الدكتور عبدالله العليمي، عن عميق الاسف والتعازي الحارة بالنيابة عن فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، واعضاء المجلس، والحكومة، والشعب اليمني، لقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وقيادة وزارة الدفاع السعودية، والقوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية عن الاعتداء الارهابي والآثم والذي تسبب باستشهاد ضابط وصف ضابط وإصابة ضابط ثالث من افراد القوات المسلحة السعودية والتي كانت تؤدي واجبها في تدريب وإسناد القوات اليمنية في المنطقة الاولى بمدينة سيئون.

وأكد العليمي، أن هذه الاعمال الجبانة والغادرة لا تعبر الا عن مرتكبها، الذي لايمثل الشرفاء من منتسبي القوات المسلحة اليمنية الذين يقدرون الدور العظيم والكبير للاشقاء في قوات تحالف دعم الشرعية وتضحياتهم الجسيمة الى جانب الشعب اليمني، ولا يمكن ان تؤثر على طبيعة العلاقة المتينة بين اليمن والمملكة التي تعززت بالدماء الطاهرة والمواقف الأخوية الراسخة.

كما عقد الدكتور عبدالله العليمي، اجتماعاً مع قيادة القوات المشتركة استعرض خلاله الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وجوانب التكامل والتنسيق والدعم المستمر من دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ومشاركة فاعلة من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة للحكومة اليمنية لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة في استعادة الدولة و انهاء انقلاب المليشيات الحوثية الارهابية وإحلال السلام والاستقرار في اليمن.

وثمن عضو مجلس القيادة الرئاسي، دور قيادة قوات تحالف دعم الشرعية، والتضحيات الكبيرة والجسمية التي قدمها الأشقاء في المملكة العربية السعودية دفاعاً عن تطلعات الشعب اليمني، وقيادته الشرعية، وتخفيف معاناته الإنسانية، ودعما لجهود التنمية وإعادة الاعمار في اليمن .

من جانبه، عبر قائد القوات المشتركة عن شكره، لعضو مجلس القيادة الرئاسي على زيارته..مؤكدا ان هذا الحادث الغادر لا يمثل الشرفاء من منسوبي وزارة الدفاع اليمنية الذين يقدرون الدور الإيجابي والمهم الذي تقوم به قوات التحالف لدعم الشرعية اليمنية ومساندة الأعمال الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب اليمني..مشيراً الى ان التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية لن يحيد عن تحقيق أهدافه من اجل مصلحة اليمن و شعبها الكريم.