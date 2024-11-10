إعلام الحوثيين يتحدث عن مشاركة سعودية في الهجمات الجوية الاخيرة على عمران وصنعاء - مليشيات الانقلاب تمّهد اعلاميا لنسف التهدئة

الأحد 10 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

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اتهمت وسائل إعلام حوثية اليوم الاحد المملكة العربية السعودية بإسناد القوات الامريكية والبريطانية في تنفيذ الضربات الجوية الاخيرة التي طالت اهدافا تابعة للجماعة الإرهابية في عمران وصنعاء .

وذكر موقع "البوابة الإخبارية اليمنية " الذي يشرف على ادارته الناطق العسكري للجماعة الحوثية المدعو يحيى سريع بأن" الاقمار الصناعية كشفت اليوم الأحد عن مشاركة السعودية في الضربات الجوية الاخيرة التي طالت اهدافا حوثية في محافظتي عمران صنعاء.



وقال الموقع بان "مواقع متخصصة في التتبع ملاحي نشرت صورا لطائرة أمريكية متخصصة في الاستطلاع وتنفيذ الدورات البحرية من نوع "بوينغ بي -8 أي"وهي تعود إلى قواعد بالسعودية بعد اسنادها للقوات الأمريكية والبريطانية في تنفيذ الهجمات الجوية الاخيرة ضد المليشيات.



وتابع الموقع الحوثي :“اثارت مشاركة السعودية بالعدوان الأخير ردود أفعال في الأوساط اليمنية وسط دعوات للرد عليها”.

وقال الموقع الحوثي بان ذلك “يعد مشاركة السعودية في ما وصفه “بالعدوان الأمريكي – البريطاني ضد الجماعة الإرهابية“ وكذا “خرقا لاتفاق التهدئة الذي وصفها بـ “الهشة” المبرم منذ سنوات مع اليمن”.

وفي وقت سابق من اليوم الاحد أفادت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "الحوثيين" ، بشن القوات الأميركية والبريطانية ضربات جوية على العاصمة صنعاء، ومحافظة عمران.

وقالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين وسكان إن نحو تسع غارات استهدفت صنعاء وضواحيها ومحافظة عمران.

هذا فيما قالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الأحد، إن مقاتلات أميركية هاجمت أهدافا للحوثيين باليمن. وأضاف البنتاغون أن مقاتلات أميركية شنت غارات جوية عدة ليل السبت على منشآت تخزين أسلحة متطورة تابعة للحوثيين في اليمن.

وقال مسؤول دفاعي أميركي لوكالة "فرانس برس" إن الأسلحة كانت تستخدم لمهاجمة سفن عسكرية ومدنية في البحر الأحمر وخليج عدن