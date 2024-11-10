الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يصل السعودية خلال الساعات القادمة

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أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدارأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيزور السعودية غدا الاثنين، لعقد مباحثات بخصوص الحرب في غزة، وحضور قمة منظمة التعاون الإسلامي في الرياض.
وقال الوزير في تصريحات لقناة “سي إن إن ترك”، إن الرئيس أردوغان سيبحث العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، خلال حضوره قمة منظمة التعاون الإسلامي بالرياض.
وكان يفترض أن يزور أردوغان السعودية منتصف أكتوبر الماضي، إلا أنه تم تأجيل الزيارة لأسباب مجهولة، علماً بأنه زار المملكة في يوليو الماضي، والتقى وليَّ العهد الأمير محمد بن سلمان؛ لبحث العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية.
وتحتضن العاصمة السعودية الرياض، يوم غدٍ الاثنين 11 نوفمبر الجاري، أعمال “القمة العربية-الإسلامية غير العادية”؛ لبحث التطورات الراهنة، وفي المقدمة التطورات بغزة ولبنان، والمنطقة.
وتنعقد هذه القمة في مرحلة حساسة تمر بها المنطقة، وتعقيدات غير مسبوقة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، واتساع نطاقه إلى لبنان، وتزايد مخاوف اندلاع مواجهة مباشرة بين “إسرائيل” وإيران.