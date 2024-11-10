العيسي مرشحاً وحيداً لرئاسة اتحاد كرة القدم في اليمن

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قررت اللجنة العليا لانتخابات الاتحاد اليمني لكرة القدم، رفض قبول ترشيح ابراهيم السويدي، لرئاسة الإتحاد، لعدم قانونية الوثائق المقدمة من المرشح، كما في الصورة المرفقة ادناه.
وسيخوض رئيس الاتحاد اليمني الحالي احمد العيسي الانتخابات بمفرده، بعد قبول ترشيحه من قبل اللجنة.
ومن المقرر ان تحتضن الدوحة في 30 هذا الشهر انتخابات اتحاد الكرة اليمني.
والى جانب الترشح لرئاسة الاتحاد سيكون هناك تنافس على المناصب الأخرى على النحو التالي:
-منصب النائب الأول لرئيس الاتحاد: ثلاثة مرشحين.
• منصب النائب الثاني لرئيس الاتحاد: خمسة مرشحين.
• عضوية الاتحاد: سبعة وعشرون مرشحًا.
وسيكون باب الطعون مفتوحا حتى ظهر يوم غدا 11 نوفمبر، على أن تقوم لجنة الطعون بإصدار قرارها النهائي يوم 14 نوفمبر، وهو اليوم الذي فيه ستنشر اللجنة العليا للانتخابات الأسماء النهائية للمرشحين المؤهلين لخوض الانتخابات.