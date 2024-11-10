العيسي مرشحاً وحيداً لرئاسة اتحاد كرة القدم في اليمن الخطوط الجوية اليمنية تنفي الشائعات وتؤكد إنتظام برنامج الرحلات أبراج الحجاج والشركات المتعهدة بخدمة الإعاشة في مواجهة صارمة مع لجنة تحديد مواصفات وأسعار خدمات الحجاج خلال مسحها الميداني توجيهات رئاسية بالتحقيق في مقتل ضباط سعوديين بحضرموت والتنسيق مع قيادة القوات المشتركة التابعة للتحالف تفاصيل جديدة حول مقتل العسكريين السعوديين بحضرموت.. عملية ''مدبرة' والجاني لايزال في سيئون الحوثيون يجبرون سفينة تجارية على تغيير مسارها توزيع 300 سيارة وكرسي كهربائي متحرك للمعاقين حركيا بمأرب. الإمارات تصدر بياناً حول الهجوم الذي استهدف ضباط سعوديين في حضرموت جدول مباريات اليمن في كأس الخليج العربي بيان عاجل لتكتل الأحزاب في اليمن بشأن حادثة الضباط السعوديين في حضرموت
أكد الناطق الرسمي للخطوط الجوية اليمنية حاتم الشَّعبي بأن جميع رحلات الشركة تعمل بانتظام بحسب ماهو مقرر لها في جدول التشغيل ، وأضاف في بلاغ صحفي وصل مأرب برس نسخة منه " أن ما يتم تداوله من أخبار ومزاعم عبر بعض المواقع الإخبارية والسوشيال ميديا أخبار كاذبة وغير صحيحة ، ولا علاقة لموضوع التصاريح الممنوحة للشركة بأكذوبة التعليق من عدمه
وأكد الشَّعبي بأن رحلات اليمنية المغادرة والواصلة تعمل بانتظام وبدرجة تشغيلية عالية ودقة بمواعيدها رغم كل الظروف التي تتعرض لها ابتداء من حجز أرصدتها ومن ثم عدد من طائرات أسطولها في صنعاء
وأهاب الشعبي بوسائل الاعلام تحري الدقة في تناول مثل هذه الاخبار التي تثير القلق لدى المواطنين والمسافرين باختلاق معلومات لا أساس لها من الصحة والترويج لها
وأكد الناطق الرسمي بأن الصفحة الخاصة بالشركة على الفيسبوك وكذلك موقعها الإلكتروني تم الإستيلاء عليها من قبل صنعاء وليس لإدارة الشركة أي سلطة عليها وكل ما يتم نشره من خلالها لايمثل الشركة ولا علاقة لها بما يبثه او ينشره ، خصوصاً وان الشركة لديها ناطق رسمي وهو من يعبر عن توجهها وخطة عملها.