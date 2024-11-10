العيسي مرشحاً وحيداً لرئاسة اتحاد كرة القدم في اليمن الخطوط الجوية اليمنية تنفي الشائعات وتؤكد إنتظام برنامج الرحلات أبراج الحجاج والشركات المتعهدة بخدمة الإعاشة في مواجهة صارمة مع لجنة تحديد مواصفات وأسعار خدمات الحجاج خلال مسحها الميداني توجيهات رئاسية بالتحقيق في مقتل ضباط سعوديين بحضرموت والتنسيق مع قيادة القوات المشتركة التابعة للتحالف تفاصيل جديدة حول مقتل العسكريين السعوديين بحضرموت.. عملية ''مدبرة' والجاني لايزال في سيئون الحوثيون يجبرون سفينة تجارية على تغيير مسارها توزيع 300 سيارة وكرسي كهربائي متحرك للمعاقين حركيا بمأرب. الإمارات تصدر بياناً حول الهجوم الذي استهدف ضباط سعوديين في حضرموت جدول مباريات اليمن في كأس الخليج العربي بيان عاجل لتكتل الأحزاب في اليمن بشأن حادثة الضباط السعوديين في حضرموت
واصلت لجنة تحديد مواصفات واشتراطات وأسعار خدمات الحجاج، التي شُكِّلت بموجب قرار معالي وزير الأوقاف والإرشاد، الشيخ الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، مسوحاتها الميدانية للشركات والجهات المتعهدة بتقديم خدمات الحجاج لليوم العاشر على التوالي، وذلك بهدف انتقاء أفضل الخدمات جودة وسعرًا وتنافسًا وتقديمها في باقة متكاملة لحجاج بلادنا.
من جهته أكد الدكتور مختار بن الخضر الرباش الهيثمي ، رئيس اللجنة، أن هذا المسح يأتي في إطار حرص وزارة الأوقاف والإرشاد على رفع كفاءة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، وتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة. وأضاف أن اللجنة تسعى من خلال هذا المسح إلى تحديد الشركات القادرة على تقديم خدمات متكاملة ومتنوعة تلبي احتياجات الحجاج، وتساهم في توفير بيئة مريحة وآمنة لهم لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة..مشددًا على أهمية المنافسة في تقديم الخدمات بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية على مستوى كافة خدمات الحج والعمرة.
وقد عقدت اللجنة لقاءً موسعاً مع عدد من ملاك ومدراء الشركات الفندقية والشركات المتعهدة بالإعاشة، حيث دار حوار صريح حول التحديات التي واجهت القطاع في الأعوام الماضية، والتطلعات المستقبلية لتحسين الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.
وأطلع ممثلو اللجنة، الشركات الفندقية ومتعهدي خدمة الإعاشة، على المستجدات التي تتطلبها وزارة الحج والعمرة السعودية، وكذلك الاشتراطات التي يضعها قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية.
وفي ختام الزيارة، قامت اللجنة بجولة ميدانية لمعاينة أحد الفنادق، بهدف تقييم السعة الاستيعابية والخدمات المتوفرة فيه، ودراسة إمكانية استئجار فندق متكامل لاستقبال حجاج اليمن قبل وبعد أداء مناسك الحج.