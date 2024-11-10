أبراج الحجاج والشركات المتعهدة بخدمة الإعاشة في مواجهة صارمة مع لجنة تحديد مواصفات وأسعار خدمات الحجاج خلال مسحها الميداني

الأحد 10 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 04 مساءً / مارب برس - مكة المكرمة

عدد القراءات 200

واصلت لجنة تحديد مواصفات واشتراطات وأسعار خدمات الحجاج، التي شُكِّلت بموجب قرار معالي وزير الأوقاف والإرشاد، الشيخ الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، مسوحاتها الميدانية للشركات والجهات المتعهدة بتقديم خدمات الحجاج لليوم العاشر على التوالي، وذلك بهدف انتقاء أفضل الخدمات جودة وسعرًا وتنافسًا وتقديمها في باقة متكاملة لحجاج بلادنا.

من جهته أكد الدكتور مختار بن الخضر الرباش الهيثمي ، رئيس اللجنة، أن هذا المسح يأتي في إطار حرص وزارة الأوقاف والإرشاد على رفع كفاءة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، وتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة. وأضاف أن اللجنة تسعى من خلال هذا المسح إلى تحديد الشركات القادرة على تقديم خدمات متكاملة ومتنوعة تلبي احتياجات الحجاج، وتساهم في توفير بيئة مريحة وآمنة لهم لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة..مشددًا على أهمية المنافسة في تقديم الخدمات بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية على مستوى كافة خدمات الحج والعمرة.

وقد عقدت اللجنة لقاءً موسعاً مع عدد من ملاك ومدراء الشركات الفندقية والشركات المتعهدة بالإعاشة، حيث دار حوار صريح حول التحديات التي واجهت القطاع في الأعوام الماضية، والتطلعات المستقبلية لتحسين الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.

وأطلع ممثلو اللجنة، الشركات الفندقية ومتعهدي خدمة الإعاشة، على المستجدات التي تتطلبها وزارة الحج والعمرة السعودية، وكذلك الاشتراطات التي يضعها قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية.

وفي ختام الزيارة، قامت اللجنة بجولة ميدانية لمعاينة أحد الفنادق، بهدف تقييم السعة الاستيعابية والخدمات المتوفرة فيه، ودراسة إمكانية استئجار فندق متكامل لاستقبال حجاج اليمن قبل وبعد أداء مناسك الحج.