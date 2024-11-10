توجيهات رئاسية بالتحقيق في مقتل ضباط سعوديين بحضرموت والتنسيق مع قيادة القوات المشتركة التابعة للتحالف

الأحد 10 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 04 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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صدرت اليوم توجيهات رئاسية بالتحقيق في حادثة مقتل ضباط سعوديين بحضرموت وضبط المتهم بالحادثة، بعد أن نجاح تهريبه كما تتحدث بعض المصادر المحلية.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب القائد الاعلى للقوات المسلحة،رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، شدد فيه على اجراء التحقيقات في الجريمة بالتنسيق مع قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، واتخاذ الاجراءات اللازمة على مختلف المستويات، وفق وكالة سبأ الحكومية.

ونعى الرئيس العليمي، مقتل ضابط وضابط صف من القوات السعودية المشاركة في قوات تحالف دعم الشرعية باعتداء وصفه بأنه "ارهابي غادر"، أسفر ايضا عن اصابة ضابط من قوات التحالف بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت.

وقال البيان، إن "الاعتداء الاجرامي الذي أقدم على ارتكابه مساء الجمعة، أحد الجنود المنتسبين لقوات المنطقة العسكرية الاولى يعد عملا ارهابيا جبانا، لا يمثل الشرفاء من منتسبي القوات المسلحة اليمنية".