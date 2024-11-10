الحوثيون يجبرون سفينة تجارية على تغيير مسارها

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قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في بيان إن سفينة تجارية مارة قرب اليمن تلقت أمرا بتغيير مسارها على بعد نحو 57 ميلا بحريا جنوب غربي عدن من قبل جهة وصفت نفسها بأنها السلطات اليمنية، في اشارة ربما للحوثيين.
وذكرت هيئة عمليات التجارة البريطانية، اليوم الاحد 10 نوفمبر، إنها تلقت تقريرا عن نداء استغاثة من السفينة التجارية عدة مرات.
ونصحت الهيئة السفن بالمرور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه اليها.
يذكر أن الحوثيين كانوا استهدفوا أكثر من 150 سفينة تجارية بالصواريخ والطائرات بدون طيار منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر2024.