توزيع 300 سيارة وكرسي كهربائي متحرك للمعاقين حركيا بمأرب.

الأحد 10 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس/عبدالله العطار

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دشن المركز اليمني لتأهيل ضحايا الانتهاكات والتعذيب" إرادة وأمل" اليوم، في مدينة مأرب مشروع توزيع 300 قطعة من المستلزمات الطبية للمعاقين حركيا من ضحايا الحرب والانتهاكات،موزعة مابين كراسي ذاتية الحركة، وسيارات كهربائية وأجهزة مشي دوارة ، بكلفة بلغت 225 ألف يورو ،بدعم من فاعل خير في ألمانيا.

وخلال التدشين أوضح رئيس المركز اليمني لتأهيل ضحايا الانتهاكات جمال المعمري،

أن هذه المبادرات تستهدف شريحة المعاقين حركيا من ضحايا الانتهاكات والحرب الحوثية المستمرة على اليمن عامة ومحافظة مأرب خاصة.

لافتاً إلى ان المليشيا كلنت ومازالت تمارس سياسة القتل والتهجير وزراعة الألغام والعبوات الناسفة واستخدام الطيران المسير والقنص،بالإضافة إلى الإصابات المتوالية من ضحايا التعذيب الوحشي الذي يتعرض له المختطفون في معتقلات مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأشار المعمري إلى أن هذه المستلزمات ستسهم في تخفيف معاناة الجرحى والمعاقين، وتسهيل حركتهم وتعمل على تأهيلهم للاندماج في المجتمع .. ..داعيا الدولة والمنظمات الدولية وشركاء العمل الإنساني ورجال الأعمال إلى مد يد العون لهذه الشريحة، وتوفير احتياجاتها الأساسية من أدوات مساعدة وأجهزة تعويضية تساهم في تخفيف معاناتهم.

كما ألقيت عدد من الكلمات عن اللجنة الطبية العسكرية، ومستشار رئيس هيئة الأركان،وعن الجرحى، أكدت في مجملها على أهمية تلبية احتياجات ذوي الإعاقة من الجيش الوطني في ظل ظروف استمرار مليشيا الحوثي في الحرب والحصار لليمنيين، والتي أثرت على مستوى الخدمات والرعاية المقدمة لهذه الشريحة.

كما اشارت إلى اهمية رعاية جرحى الجيش الوطني، والتي تعد من أهم الأولويات، كواجب وطني تجاه الأبطال الجرحى الذين ضحوا بدمائهم وأطرافهم لاستعادة الشرف الوطني والكرامة الإنسانية لكل اليمنيين.