جدول مباريات اليمن في كأس الخليج العربي

الأحد 10 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أوقعت قرعة بطولة خليجي 26 لكرة القدم، والتي تستضيفها الكويت من 21 ديسمبر حتى 3 يناير 2025، منتخبنا الوطني الأول في المجموعة الثانية إلى جانب العراق حامل اللقب والسعودية والبحرين.

جاء ذلك خلال حفل سحب القرعة الذي أقيم يوم السبت بفندق والدورف أستوريا الكويت، بحضور أحمد صالح العيسي رئيس الاتحاد العام لكرة القدم، إلى جانب حمد بن خليفة آل ثاني رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، ومسؤولي الاتحاد وممثلين عن المنتخبات الثمانية المشاركة في البطولة.

ويشارك في البطولة ثمانية منتخبات قسمت إلى مجموعتين ضمت الأولى (المستضيف الكويت - قطر - الإمارات - عمان) فيما ضمت المجموعة الثانية (حامل اللقب العراق - السعودية - البحرين - منتخبنا اليمن).

وتقام بطولة خليجي 26 بنظام الدوري من دور واحد لكل مجموعة، والتي يتأهل منها الأول والثاني للدور نصف النهائي، الذي يقام بنظام خروج المغلوب، على أن يلتقي أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية، وأول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى.

وكان منتخب العراق توج بلقب النسخة الماضية من البطولة في البصرة، بعدما تغلب على عمان 3-2 في المباراة النهائية.