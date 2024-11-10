دعا لتحقيق عاجل.. حزب الاصلاح يصدر بياناً حول الجريمة الغادرة بحق ضباط سعوديين

الأحد 10 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أدان التجمع اليمني للإصلاح، بشدة، الجريمة الغادرة التي ارتكبها أحد جنود المنطقة العسكرية الأولى، بحق ضباط من المملكة العربية السعودية في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، أمس الجمعة.

وجددت الهيئة العليا للإصلاح، في بيان، نشره موقع الاصلاح نت إدانة الحزب لهذه الجريمة البشعة التي أسفرت عن استشهاد ضابطين سعوديين وإصابة ثالث بجروح.

واعتبرت الهيئة العليا للإصلاح، أن هذه الجريمة البشعة لا تعبر عن أخلاق اليمنيين، بل هي سلوك همجي إجرامي يحرمه الشرع والقانون وأعراف وقيم اليمنيين.

وأشارت إلى أن الأشقاء في المملكة كانوا وما زالوا نعم السند والعون لإخوانهم في اليمن.

وطالبت الهيئة العليا للإصلاح، الجهات والأجهزة المعنية بالقيام بمسؤولياتها في ملاحقة وضبط المجرم، وتقديمه إلى العدالة على وجه السرعة لينال عقابه الرادع جراء ما اقترفه من جرم.

كما دعت إلى إجراء تحقيق عاجل وشفاف لكشف ملابسات هذه الجريمة الغادرة.

وأعربت عن مشاطرة الأشقاء في المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعباً وأهالي الضحايا هذا المصاب الأليم.

وتقدمت إلى قيادة وشعب المملكة وأهالي الشهداء بخالص التعازي والمواساة، داعية الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويتقبلهم في الشهداء، وأن يمن على المصاب بالشفاء العاجل.

نص البيان:

وقفت الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح أمام الجريمة الغادرة التي ارتكبها أحد جنود المنطقة العسكرية الأولى بحق ضباط من المملكة العربية السعودية في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت يوم الجمعة الماضي، وهي الجريمة البشعة التي راح ضحيتها ضابطان شهيدان وأصيب ثالث.

إن التجمع اليمني للإصلاح، إذ يدين بشدة هذه الجريمة بحق ضباط من أشقائنا في المملكة الذين كانوا وما زالوا نعم السند والعون لإخوانهم في اليمن، يعتبر أن هذه الجريمة البشعة لا تعبر عن أخلاق اليمنيين، بل هي سلوك همجي إجرامي يحرمه الشرع والقانون وأعراف وقيم اليمنيين.

نطالب الجهات والأجهزة المعنية بالقيام بمسؤولياتها في ملاحقة وضبط المجرم، وتقديمه إلى العدالة على وجه السرعة لينال عقابه الرادع جراء ما اقترفه من جرم. كما ندعو إلى إجراء تحقيق عاجل وشفاف لكشف ملابسات هذه الجريمة الغادرة. ونحن إذ نشاطر أشقاءنا في المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعباً وأهالي الضحايا هذا المصاب الأليم، نتقدم إليهم بخالص التعازي والمواساة، وندعو الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويتقبلهم في الشهداء، وأن يمن على المصاب بالشفاء العاجل.

الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح

السبت 9 نوفمبر 2024