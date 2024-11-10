رواية التحالف العربي حول حادثة مقتل ضباط سعوديين بحضرموت وأول تحرك لمجلس القيادة الرئاسي

الأحد 10 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، استشهاد ضابط وضابط صف وإصابة ضابط بجروح نتيجة اعتداء غادر وجبان داخل معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون في محافظة حضرموت، وفق تعبيره.

وأوضح العميد المالكي لوكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الاعتداء الغادر وقع مساء يوم الجمعة بمعسكر قوات التحالف الداعمة لقوات الشرعية لتدريبهم ومساندة قوات المنطقة العسكرية الأولى لمكافحة الارهاب والتهريب بمدينة (سيئون) والقيام بمساندة الأعمال الإنسانية والتنموية داخل اليمن، وذلك أثناء ممارستهم للتدريبات الرياضية.

وأفاد بأنه تم تنفيذ الاعتداء من أحد الأشخاص المنتسبين لوزارة الدفاع اليمنية.. مؤكداً على أن المذكور لا يمثل الشرفاء من منسوبي وزارة الدفاع اليمنية الذين يقدرون الدور الإيجابي والمهم الذي تقوم به قوات التحالف لدعم الشرعية اليمنية ومساندة الأعمال الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.. مشيرا إلى وصول جثماني الشهيدين والمصاب إلى المملكة بعد أن تم إخلاءهم من الداخل اليمني إلى المملكة.

وبين العميد المالكي، أن القوات المشتركة ستعمل وبالتنسيق مع وزارة الدفاع اليمنية لمتابعة إجراءات التحقيق لمعرفة الأسباب والدوافع والقبض على المنفذ وتقديمه للعدالة.. مختتما تصريحه بتقديم قيادة القوات المشتركة للتحالف خالص العزاء وصادق المواساة لذوي وأقارب الشهيدين، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبلهما من الشهداء الأبرار وأن يمُن على المصاب بالشفاء العاجل.

وفي اول تحرك للمجلس الرئاسي اكد بيان رسمي، صدور توجيهات القائد الاعلى للقوات المسلحة، رشاد العليمي بضبط الجاني، واجراء التحقيقات في الجريمة بالتنسيق مع قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، واتخاذ الاجراءات اللازمة على مختلف المستويات.

ونعى رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الاعلى للقوات المسلحة، باسمه واعضاء المجلس والحكومة، استشهاد ضابط وضابط صف من القوات السعودية الشقيقه المشاركة في قوات تحالف دعم الشرعية باعتداء ارهابي غادر اسفر ايضا عن اصابة ضابط من قوات التحالف بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت.

وجاء في بيان صادر عن مكتب القائد الاعلى للقوات المسلحة، ان الاعتداء الاجرامي الذي اقدم على ارتكابه مساء الجمعة، احد الجنود المنتسبين لقوات المنطقة العسكرية الاولى يعد عملا ارهابيا جبانا، لايمثل الشرفاء من منتسبي القوات المسلحة اليمنية الذين يقدرون الدور العظيم للاشقاء في قوات تحالف دعم الشرعية وتضحياتهم الجسيمة الى جانب الشعب اليمني، وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، وتخفيف معاناته الانسانية، واسقاط انقلاب المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.

واعرب القائد الاعلى عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي وأقارب الشهيدين، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبلهما من الشهداء الأبرار، وأن يمُن على المصاب بالشفاء العاجل.

واقدم جندي يدعي محمد صالح العروسي على قتل عسكريين سعوديين اثنين واصاب ثالث في المنطقة العسكرية الاولى بحضرموت يوم الجمعة قبل ان يلوذ بالفرار.

وخصصت أجهزة الأمن بحضرموت مكافئة مالية قدرها 15 الف دولار لمن يدلي بمعلومات عن مكانه او يلقي القبض عليه.