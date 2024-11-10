غارات أميركية جديدة على اهداف للحوثيين في 3 محافظات

الأحد 10 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_متابعات

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شنت مقاتلات أميركية غارات جوية عدة ليل السبت على منشآت تخزين أسلحة متطورة تابعة للحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).

وقال مسؤول دفاعي أميركي لوكالة الصحافة الفرنسية إن الأسلحة كانت تستخدم لمهاجمة سفن عسكرية ومدنية في البحر الأحمر وخليج عدن.

من جهتها، أفادت وسائل الإعلام التابعة للحوثيين بوقوع ثلاث غارات في صنعاء، مشيرة الى أن القصف طال أيضا محافظة عمران القريبة منها.

وقالت إنه هجوم «أميركي - بريطاني».

وأفادة بعض المصادر عن ، نبأ استهداف مواقع حوثية في معسكر الحفاء ومنطقة النهدين، وأفادت بوجود تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع بسماء صنعاء.

يأتي ذلك غداة إعلان الجماعة المدعومة من إيران تنفيذها هجوماً استهدف قاعدة إسرائيلية في منطقة النقب، الجمعة، وزعمت إسقاط مسيرة أميركية من طراز «إم كيو 9»، بالتزامن مع إقرارها تلقي غارتين غربيتين استهدفتا موقعاً في جنوب محافظة الحديدة الساحلية.

وتهاجم الجماعة منذ أكثر من عام، السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا في البحرين الأحمر والعربي، كما تطلق الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه إسرائيل تحت مزاعم مناصرة الفلسطينيين في غزة، وأخيراً مساندة «حزب الله» اللبناني.

وكانت وسائل الجماعة أقرت بتلقي غارتين على موقع في جنوب محافظة الحديدة (غرب البلاد) يوم الجمعة. من جهة أخرى، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في بيان، إن سفينة تجارية مارة قرب اليمن تلقت أمراً بتغيير مسارها على بعد نحو 57 ميلاً بحرياً جنوب غربي عدن من قبل جهة وصفت نفسها بأنها السلطات اليمنية.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أنها شنّت غارات جوية بواسطة قاذفات استراتيجية من طراز بي-2 على منشآت لتخزين السلاح في مناطق يسيطر عليها الحوثيون