دولة عربية تقترب من اتفاق استثماري كبير مع السعودية بعد صفقة الإمارات

الأحد 10 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_خاص

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كشف برلماني مصري عن احتمالية توقيع اتفاقية استثمار بين مصر والسعودية، تزامنًا مع المفاوضات الجارية بين الحكومتين.

وأكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن جهود وزارتي المالية والاستثمار لإزالة العقبات ستحقق نتائج ملموسة قريبًا.

تشير تقارير إلى أن السعودية تستهدف الاستثمار في تطوير جزيرة رأس جميلة على البحر الأحمر، مشابهة للصفقة التاريخية مع الإمارات لتطوير منطقة رأس الحكمة التي بلغت قيمتها حوالي 150 مليار دولار.

وأضاف شكري أن هناك فرصًا استثمارية متنوعة، مع تأكيد الحكومة على توفير ضمانات خاصة للاستثمارات لحماية حقوق المستثمرين.

كما أشار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى تلقي الحكومة عروضًا لتطوير خمس مناطق على ساحل البحر الأحمر، مستعرضًا في هذا الصدد أهمية التعاون بين مصر والسعودية في تعزيز الاستثمارات.

وجاءت التقارير في وقت سابق حول توجيه ولي العهد السعودي لضخ 5 مليارات دولار كاستثمار عاجل في مصر بدايةً، بالتزامن مع توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين.