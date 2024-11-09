ما لا يعرفه العرب عن فوائد زيت الزيتون وعجائبه في جسم الإنسان

السبت 09 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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زيت الزيتون (بالإنجليزية: Olive Oil) هو عبارة عن دهن سائل غني بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة التي تمنحنا فوائد زيت الزيتون المتنوعة، ويتم استخلاصه من ثمرة الزيتون، حيث يتم الحصول على الزيت عن طريق عصر الزيتون الكامل. ويختلف تكوين زيت الزيتون باختلاف صنف الزيتون الذي يتم استخلاصه منه، ووقت الحصاد، وارتفاع شجر الزيتون، وعملية الاستخراج.

ويتكون زيت الزيتون بشكل أساسي من حمض الأوليك، مع نسب أقل من حمض اللينوليك، وحمض البالمتيك وغيرها. وتوجد أنواع مختلفة من زيت الزيتون مثل زيت الزيتون البكر الممتاز، وزيت الزيتون البكر، وزيت الزيتون المكرر، وزيت ثفل الزيتون، وزيت الزيتون غير المصفى. ويمكن استخدام زيت الزيتون للطبخ وعمل مئات الأطباق منه، بالإضافة إلى استخدامات زيت الزيتون الأخرى.

تتعدد فوائد زيت الزيتون للجسم، والبشرة، والشعر. وفيما يلي أفضل فوائد شرب زيت الزيتون أو استهلاكه عن طريق إضافته إلى الطعام.

فوائد زيت الزيتون كمضاد للالتهاب

يمكن أن يقلل زيت الزيتون البكر من الالتهاب نظراً لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تمتلك التأثيرات الرئيسية المضادة للالتهابات. ويعمل الأوليوكانثال الموجود في زيت الزيتون كمضاد للأكسدة، وهو ذو تأثير مماثل للإيبوبروفين. كما أن مضادات الأكسدة في زيت الزيتون يمكن أن تمنع بعض الجينات والبروتينات التي تسبب الالتهاب.

كما أن حمض الأوليك الموجود في زيت الزيتون، يمكن أن يقلل من مستويات علامات الالتهاب المهمة، مثل بروتين سي التفاعلي .

فوائد زيت الزيتون للقلب

تعتبر أمراض القلب هي السبب الأكثر شيوعاً للوفاة في العالم. ومع هذا، فقد تبين أن أمراض القلب أقل شيوعاً في دول البحر الأبيض المتوسط؛ بسبب استهلاك زيت الزيتون البكر الممتاز الذي يحتوي على 70% من الأحماض الدهنية التي تخفض الكوليسترول في الدم. ويقي زيت الزيتون من أمراض القلب بعدة طرق، وهي:

يقلل الالتهاب.

يقلل الكوليسترول الضار.

يحسن بطانة الأوعية الدموية.

يساعد في منع تخثر الدم المفرط.

يخفض ضغط الدم، الذي يعد ارتفاعه أحد أقوى عوامل الخطر لأمراض القلب والوفاة المبكرة.

فوائد زيت الزيتون في الوقاية من السرطان

يحتوي زيت الزيتون على مضادات الأكسدة التي تقلل من آثار الأكسدة للجذور الحرة، والتي يعتقد أنها المحرك الرئيسي للسرطان. كما أن المركبات الموجودة في زيت الزيتون يمكن أن تقاوم الخلايا السرطانية. ومع هذا، فإن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد ما إذا كان زيت الزيتون يقلل في الواقع من خطر الإصابة بالسرطان.

فوائد زيت الزيتون للتخسيس

يساهم استهلاك زيت الزيتون في حساسية الأنسولين وتقليل الأنسولين الزائد الذي يمكن أن يجعل الشخص يكتسب الوزن.

كما يحث استهلاك الدهون على الشعور بالشبع، ويساعد على تقليل الجوع، والرغبة الشديدة في الإفراط بتناول الطعام. ويساعد اتباع حمية غذائية غنية بزيت الزيتون ومنخفضة الكربوهيدرات على فقدان الوزن أكثر من اتباع نظاماً غذائياً قليل الدسم.

وللاستفادة من فوائد شرب زيت الزيتون على الريق للتخسيس، ينصح بتناول ملعقة إلى ملعقتين من زيت الزيتون في الصباح، كما قد يتناوله البعض ممزوجاً بعصير الليمون والماء الدافئ للاستفادة من فوائد زيت الزيتون مع الليمون.

: فوائد زيت الزيتون مع الليمون والثوم

فوائد زيت الزيتون في محاربة الشيخوخة

يحتوي زيت الزيتون البكر الممتاز على مضادات الأكسدة التي تساهم في مكافحة الشيخوخة، وتقليل الإجهاد الخلوي؛ مما يساعد على منع التغيرات المرتبطة بالعمر في خلايا الجلد.

إلا أنه ينبغي تذكر أنه لا ينبغي استخدام زيت الزيتون للطبخ على درجة حرارة عالية، وإلا فقد يكون له تأثير معاكس، وينتج عنه مركبات تساهم في التدهور الوظيفي متعدد الأنظمة الذي يحدث مع تقدم العمر.

فوائد زيت الزيتون في الوقاية من مرض السكري

قد يؤثر زيت الزيتون بشكل إيجابي على استقلاب الجلوكوز، ويكون له آثار مفيدة على حساسية الأنسولين، ومن المرجح أنه يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري.

كما تساعد الدهون الموجودة في زيت الزيتون على استقرار مستويات السكر في الدم وتنظيم الأنسولين. ويمكن أن يساعد إضافة زيت الزيتون البكر الممتاز إلى الوجبة في إبطاء التأثير على مجرى الدم.

كما يساعد استهلاك زيت الزيتون على الشعور بالشبع بعد الوجبات، مما يساعد على منع الرغبة الشديدة في تناول السكر والإفراط في تناول الطعام الذي يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات مرض السكري.

فوائد زيت الزيتون للعضو الذكري

تتضمن أهم فوائد زيت الزيتون للرجال والعضو الذكري ما يلي:

زيادة مستوى هرمون التستوستيرون.

زيادة مستوى الهرمون المنشط للجسم الأصفر (بالإنجليزية: Luteinizing Hormone).

زيادة حجم الخصيتين.

تحسين جودة السائل المنوي والحيوانات المنوية.

التقليل من مشاكل ضعف الانتصاب.

فوائد زيت الزيتون الأخرى

تشمل فوائد زيت الزيتون الأخرى ما يلي:

يمكن علاج الإمساك بزيت الزيتون؛ حيث أن زيت الزيتون يحسن من عملية الهضم ويسهل حركة الأمعاء. ويساعد قوام وملمس زيت الزيتون في تحفيز الجهاز الهضمي، مما يجعل الطعام يتحرك بسلاسة عبر القولون وبالتالي يقلل من الإمساك، ويساعد شرب زيت الزيتون بانتظام في الوقاية الكاملة من الإمساك.

قد يعزز استهلاك زيت الزيتون في النظام الغذائي عملية الأيض ويساعد على نمو العظام.

يعد الحفاظ على صحة الشعر من أهم فوائد زيت الزيتون للشعر كونه غني بفيتامين E الذي يساعد في مكافحة مشاكل تساقط الشعر.

قد يمنع زيت الزيتون السكتات الدماغية لدى كبار السن الذين يستخدمون زيت الزيتون بانتظام للطبخ وتتبيل السلطة أو مع الخبز.

قد يكون الأشخاص الذين تحتوي وجباتهم الغذائية على نسبة عالية من الدهون المشبعة أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب، مقارنة بأولئك الذين تكون وجباتهم الغذائية غنية بالدهون الأحادية غير المشبعة مثل زيت الزيتون.

قد يحمي زيت الزيتون البكر الممتاز الكبد من الإجهاد التأكسدي، والذي يؤدي إلى تلف الخلايا المرتبط بالتفاعل الكيميائي بين الجذور الحرة والجزيئات الأخرى في الجسم.

يمكن أن يساعد استهلاك المزيد من زيت الزيتون في درء التهاب القولون التقرحي.

يساعد الأوليوكانثال (وهو نوع من المركبات الفينولية الطبيعية الموجودة في زيت الزيتون البكر الممتاز) في نقل بروتينات مرض الزهايمر غير الطبيعية من الدماغ، ويساعد في تقليل تراكم بيتا أميلويد، الذي يعتقد أنه السبب الرئيسي لمرض الزهايمر.

يمكن أن تحمي مكونات زيت الزيتون البكر الممتاز الغني بحمض الأوليك والهيدروكسي إيروسول من التهاب البنكرياس الحاد.

أضرار زيت الزيتون

على الرغم من فوائد زيت الزيتون المتعددة، إلا أن استهلاكه بكميات أعلى من الموصى بها قد ينتج عنه بعض الآثار الجانبية، مثل:

قد يتضرر الشعر الجاف والرقيق من وضع زيت الزيتون عليه، لأنه في هذه الحالة يجعل ملمس الشعر دهنياً وثقيلاً، ويسد مسام الرأس، ويضعف بصيلات الشعر، فيزداد تساقطه.

قد يسبب شرب زيت الزيتون على الريق الإسهال في حال تناول الكثير منه، كما يؤدي إلى عسر الهضم، والانتفاخات، وغازات البطن، وحرقة المعدة.

يعد زيت الزيتون عالي السعرات الحرارية، حيث يحتوي 15 ملليلتر منه على 120 سعر حراري، وبذلك يمكن أن يسبب زيادة في وزن الجسم.

يمكن أن يسبب زيت الزيتون التهاب الجلد التماسي للأشخاص المعرضين لهذا النوع من الحساسية.

قد يكون زيت الزيتون مفيداً في ترطيب الجلد، ولكنه قد يؤوي أيضاً البكتيريا والفطريات، خاصة في ثنايا الجلد التناسلي، مما قد يؤدي إلى التهيج والعدوى، التي تعد من أكثر اضرار زيت الزيتون للعضو الذكري، وقد يسبب الطفح الجلدي، وتكون البثرات والكدمات، والحكة في القضيب.