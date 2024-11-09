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الضالع: وفاة شابة ووالدتها غرقاً في حاجز مائي

السبت 09 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_خاص
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شهدت منطقة القدام بمريس، شمال قعطبة في محافظة الضالع، جنوب اليمن ، حادثاً مؤسفاً صباح اليوم السبت، حيث لقيت فتاة ووالدتها حتفهما غرقاً في أحد حواجز تجميع مياه الأمطار.

وذكرت مصادر محلية لموقع مأرب برس أن الفتاة، نايف سعيد المنصوب، البالغة من العمر 20 عاماً، وهي طالبة في كلية النخبة دراسات التمريض، توجهت لجلب المياه من الحاجز المائي، لكنها انزلقت فيه ولم تتمكن من الخروج.

وعندما حاولت والدتها، غرسه سعيد مثني المنصوب، 40 عاماً، إنقاذها، غرق الاثنان معاً.

واكتشف السكان الواقعة بعد أن لاحظ أحد المارة جسدي الأم وابنتها طافيتين فوق الحاجز المائي.

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