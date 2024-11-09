ما لا يعرفه العرب عن فوائد زيت الزيتون وعجائبه في جسم الإنسان الضالع: وفاة شابة ووالدتها غرقاً في حاجز مائي غلاء عالمي لأسعار الغذاء إلى أعلى مستوى ست مواجهات شرسة ضمن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز إستعدادات كأس الخليج.. لجنة الحكام باتحاد كأس الخليج العربي تجتمع على هامش قرعة خليجي 26 أول رد من المجلس الرئاسي لوزارة الدفاع السعودية بخصوص مقتل وإصابة جنود سعوديين بحضرموت تقرير: مليون يمني ألحقت بهم أمطار هذا العام أضراراً متفاوتة وضاعفت مخاطر الإصابة بالكوليرا ضبط عشرات الجرائم في تعز والضالع خلال أكتوبر حزب الإصلاح يتحدث لمكتب المبعوث الأممي عن مرتكزات وخطوات السلام وأولوية قصوى أكد عليها المسلمون في أميركا صوتوا لمرشح ثالث عقاباً لهاريس وترامب
شهدت منطقة القدام بمريس، شمال قعطبة في محافظة الضالع، جنوب اليمن ، حادثاً مؤسفاً صباح اليوم السبت، حيث لقيت فتاة ووالدتها حتفهما غرقاً في أحد حواجز تجميع مياه الأمطار.
وذكرت مصادر محلية لموقع مأرب برس أن الفتاة، نايف سعيد المنصوب، البالغة من العمر 20 عاماً، وهي طالبة في كلية النخبة دراسات التمريض، توجهت لجلب المياه من الحاجز المائي، لكنها انزلقت فيه ولم تتمكن من الخروج.
وعندما حاولت والدتها، غرسه سعيد مثني المنصوب، 40 عاماً، إنقاذها، غرق الاثنان معاً.
واكتشف السكان الواقعة بعد أن لاحظ أحد المارة جسدي الأم وابنتها طافيتين فوق الحاجز المائي.