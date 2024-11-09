غلاء عالمي لأسعار الغذاء إلى أعلى مستوى

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أظهرت بياناتُ منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، أمس، أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في أكتوبر الماضي إلى أعلى مستوى لها في 18 شهرًا. وذكرت منظمةُ «الفاو» في تقريرٍ لها صدر، أمس، أن الزيوت النباتية قادت الزيادات التي شهدتها معظم السلع الغذائية الأساسية، مشيرة إلى ارتفاع مؤشرها لأسعار الغذاء، الذي يتابع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولًا على مستوى العالم، اثنين بالمئة إلى 127.4 نقطة الشهر الماضي، من 124.9 نقطة معدلة في سبتمبر الماضي. وأظهرت البياناتُ أن المؤشرَ زاد بذلك 5.5 بالمئة عن العام الماضي ووصل إلى أعلى مستوى له منذ أبريل 2023، رغم أنه كان أقل بنسبة 20.5 بالمئة عن المستوى القياسي الذي سجله في مارس 2022 بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. وقالت «الفاو» إن أسعارَ جميع الفئات ارتفعت باستثناء اللحوم، إذ قفزت أسعار الزيوت النباتية بأكثر من سبعة بالمئة بدعمٍ من المخاوف بشأن إنتاج زيت النخيل، موضحة أن المخاوف المستمرة بشأن توقعات الإنتاج في البرازيل دعمت زيادة أسعار السكر.