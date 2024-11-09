ست مواجهات شرسة ضمن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

السبت 09 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - الرايه

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يواصلُ ليفربول ومانشستر سيتي صراعهما على قمة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حينما تنطلق منافساتُ الجولة ال 11 للمسابقة اليوم.

ويخوض ليفربول مواجهةً محفوفةً بالمخاطر أمام ضيفه أستون فيلا اليوم، ويسبقها لقاء مانشستر سيتي مع مضيفه برايتون في ذات اليوم. وتشهد الجولة أيضًا «ديربي» لندنيًا ساخنًا بين تشيلسي وضيفه أرسنال، غدًا، حيث يخوض كلا الفريقين المباراةَ تحت شعار «لا بديل سوى الفوز»، حيث يعلم كل منهما أن خَسارة المزيد من النقاط سوف تعني تقليص حظوظهما في المنافسة على اللقب هذا الموسم. ويخوض مانشستر يونايتد لقاءه الأخير تحت قيادة نَجمه السابق رود فان نيستلروي، حينما يستضيف ليستر سيتي، وذلك قبل أن يتولى البرتغالي روبن أموريم القيادة الفنية للفريق الملقب ب (الشياطين الحمر) رسميًا، بعد انتهاء رزنامة المباريات الدولية المقبلة. وتشهد الجولة العديد من اللقاءات الأخرى، حيث تنطلق اليوم بمواجهة وست هام يونايتد مع ضيفه إيفرتون، كما يلعب كريستال بالاس مع ضيفه فولهام، وساوثهامبتون مع ولفرهامبتون، وبرينتفورد مع بورنموث في ذات اليوم