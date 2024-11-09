إستعدادات كأس الخليج.. لجنة الحكام باتحاد كأس الخليج العربي تجتمع على هامش قرعة خليجي 26

السبت 09 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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عقدت لجنة الحكام باتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم برئاسة هاني طالب بلان ، إجتماعها الثاني ، ظهر اليوم بفندق والدورف استوريا بالكويت، بحضور السادة الأعضاء حمد أحمد المزروعي وإبراهيم مبارك الحوسني وعبد الرحمن علي العمري وعلي حسن السماهيجي ( اونلاين )، ومقرر اللجنة أحمد مصطفى العطار، وذلك على هامش قرعة النسخة السادسة والعشرين من كأس الخليج العربي لكرة القدم “خليجي 26” التي تستضيفها الكويت خلال الفترة ما بين 21 ديسمبر حتى الثالث من يناير المقبلين .

وناقشت لجنة الحكام باتحاد كأس الخليج العربي ، المواضيع المدرجة على جدول الأعمال و تم إتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها ، حيث تم إستعراض أداء الحكام و تقارير مقيمي الحكام عن الجولتين الأولى والثانية من بطولة دوري أبطال الخليج للأندية 2024 – 2025، بالإضافة إلى مناقشة الإستعدادات الخاصة لخليجي 26 ، وآلية إختيار الحكام لمباريات البطولة المرتقبة