أول رد من المجلس الرئاسي لوزارة الدفاع السعودية بخصوص مقتل وإصابة جنود سعوديين بحضرموت

السبت 09 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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في أول رد من المجلس الرئاسي على حادثة استهدف جنود سعوديون في المنطقة العسكرية الأولى أكد مجلس القيادة الرئاسي أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة إزاء استهداف جنود سعوديين سقطوا قتلى وجرحى في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت شرق اليمن.

جاء ذلك خلال برقية عزاء بعث بها عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج سالمين البحسني، إلى قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع السعودية بمقنل جنديين من القوات السعودية في المنطقة العسكرية الأولى بمدينة سيئون.

وأعرب البحسني عن إدانته واستنكاره الشديد لمثل تلك الأعمال، التي طالت جنودًا من قوات التحالف العربي وأدت إلى مقتل جنديين وإصابة آخرين.

وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي، بجهود قوات التحالف العربي خلال الحرب ضد جماعة الحوثي والتنظيمات الإرهابية في اليمن، بالإضافة إلى مساعيهم في مساندة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة.

وفي وقت سابق، أعلنت شرطة وادي حضرموت، رصد مكافأة مالية لجندي فار متورط في مقتل وإصابة ثلاثة جنود سعوديين في مقر قوات التحالف العربي بالمنطقة العسكرية الأولى في سيئون.

ورصدت إدارة الأمن والشرطة بوادي وصحراء عن مكافأة مالية قدرها 30 مليون ريال يمني لمن يلقي القبض أو يدلي بمعلومات عن الجندي "محمد صالح العروسي".