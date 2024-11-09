أول رد من المجلس الرئاسي لوزارة الدفاع السعودية بخصوص مقتل وإصابة جنود سعوديين بحضرموت تقرير: مليون يمني ألحقت بهم أمطار هذا العام أضراراً متفاوتة وضاعفت مخاطر الإصابة بالكوليرا ضبط عشرات الجرائم في تعز والضالع خلال أكتوبر حزب الإصلاح يتحدث لمكتب المبعوث الأممي عن مرتكزات وخطوات السلام وأولوية قصوى أكد عليها المسلمون في أميركا صوتوا لمرشح ثالث عقاباً لهاريس وترامب الحوثيون مذعورون من عودة ترامب إلى البيت الأبيض وسط تقارير حول عملية عسكرية قريبة.. وهذه أبرز تصريحات قادة الجماعة مقتل وإصابة 5 جنود سعوديين بحضرموت وأجهزة الأمن تخصص 30 مليون مكافئة للقبض على الفاعل بالأسماء والتفاصيل.. إليك المرشحون للمشاركة بإدارة ترامب فضيحة ثالثة تنفجر في مكتب نتنياهو.. ماذا تعرف عنها ؟ توقعات بحدوث زلزال مدمر بهذا الموعد… ومصادر تكشف التفاصيل
في أول رد من المجلس الرئاسي على حادثة استهدف جنود سعوديون في المنطقة العسكرية الأولى أكد مجلس القيادة الرئاسي أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة إزاء استهداف جنود سعوديين سقطوا قتلى وجرحى في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت شرق اليمن.
جاء ذلك خلال برقية عزاء بعث بها عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج سالمين البحسني، إلى قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع السعودية بمقنل جنديين من القوات السعودية في المنطقة العسكرية الأولى بمدينة سيئون.
وأعرب البحسني عن إدانته واستنكاره الشديد لمثل تلك الأعمال، التي طالت جنودًا من قوات التحالف العربي وأدت إلى مقتل جنديين وإصابة آخرين.
وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي، بجهود قوات التحالف العربي خلال الحرب ضد جماعة الحوثي والتنظيمات الإرهابية في اليمن، بالإضافة إلى مساعيهم في مساندة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة.
وفي وقت سابق، أعلنت شرطة وادي حضرموت، رصد مكافأة مالية لجندي فار متورط في مقتل وإصابة ثلاثة جنود سعوديين في مقر قوات التحالف العربي بالمنطقة العسكرية الأولى في سيئون.
ورصدت إدارة الأمن والشرطة بوادي وصحراء عن مكافأة مالية قدرها 30 مليون ريال يمني لمن يلقي القبض أو يدلي بمعلومات عن الجندي "محمد صالح العروسي".